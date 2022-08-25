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У центрі Львова гола жінка влаштувала переполох: курйозне відео

Колаж РБК-Україна: у Львові жінка в костюмі Єви купалася у фонтані і тікала від "копів"
Автор: Володимир Костирін

У центрі Львова біля Оперного театру жінка голяка вирішила прийняти сонячну ванну, лежачи на галявині, а потім викупалася у фонтані. На зауваження перехожих пані не реагувала, як і на сигнали повітряної тривоги. Згодом оголена громадянка спробувала втекти від правоохоронців.

Інцидент зняли на відео очевидці, після чого кадри розмістили в мережі.

Дивна жінка влаштувала своє "шоу" серед білого дня, абсолютно не соромлячись, що кругом маса людей, в тому числі й діти.

На кадрах видно, що громадянка в костюмі Єви розляглася на траві в сквері біля Оперного, і не звертає увагу на обурені заклики оточуючих припинити таку поведінку та одягнутися. Потім уперта "нудистка" перемістилася в фонтан, і сиділа в струменях води.

Відео: у Львові біля Оперного театру жінка без одягу вирішила позасмагати і скупатися у фонтані

Сам інцидент стався якраз у свято 24 серпня, на День Незалежності.

Люди викликали поліцію, і тут громадянка стала тікати від вартових правопорядку. На відео показано, що один з "копів", переслідуючи голу порушницю, на бігу просто врізався в дорожній знак.

Сховатися від поліцейських оголена жінка не змогла, і все-таки була затримана - на знімку в мережі показано, як громадянка "ховається" за тоненьке дерево в сквері, а поруч стоять правоохоронці.

Відео: як поліцейські ловили неадекватну оголену даму в центрі Львова

Нагадаємо, минулої осені у Харкові жінка влаштувала оголені танці прямо на вулиці біля закладу.

А також ми писали, що раніше в Кременчуці дівчина розгулювала топлес перед університетом, а потім намагалася втекти від поліцейських.

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Львівполицияголая женщина