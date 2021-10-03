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У Харкові жінка влаштувала оголені танці просто на вулиці біля закладу (відео)

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Харків, Неділя 03 жовтня 2021 18:41
У Харкові жінка влаштувала оголені танці просто на вулиці біля закладу (відео) Фото: у Харкові жінка влаштувала оголені танці (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У Харкові жінка в одному з розважальних клубів вирішила танцювати топлес. Місцеві жителі були здивовані цим і знімали все на відео.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналах.

На відео видно, що жінка років 40 оголила груди і танцює під музику, яка грає в закладі. При цьому вона стояла на вулиці, і, мабуть, нічний холод їй зовсім не заважав.

Нагадаємо, у Києві голий хлопець озброївся пляшкою і напав на відвідувачів кафе. Інцидент стався на вулиці Антоновича, 104, недалеко від станції метро "Палац "Україна".

Голий хлопець спочатку пройшов повз сидячих на літній терасі кафе людей, і щось собі говорив під ніс. Потім він заліз у сміттєву урну і взяв пляшку, розвернувся і несподівано розбив її об голову чоловіка, який сидів до нього спиною в компанії друзів.

Після чого у нього в руках від пляшки залишилася "трояндочка". Він наніс ще потерпілому два удари в бік, а потім вдарив по обличчю друга потерпілого, який хотів заступитися за свого приятеля.

На місце інциденту викликали поліцію. Правоохоронці з'ясували, що хлопець перебував під дією наркотичних речовин. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

Ми також писали про те, що в Одесі оголений неадекват грівся на вічному вогні.

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