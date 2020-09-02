У центрі Києва затримали жінку з тримісячною дитиною в сумці (фото)

У Києві жінка несла немовля в сумці на вулиці, і перехожі запідозрили можливе викрадення і викликали правоохоронців. Інцидент стався в центрі столиці біля станції метро "Печерська".

На місце прибули поліцейські та медики "швидкої". Про це 2 вересня передали в пабліку H_Ukraine на Telegram-каналі.

Зазначається, що очевидці помітили, як біля підземки жінка виймає дитину з великої сумки та кладе її назад.

На вигляд дитині 2-3 місяці.

Поліції жінка розповіла, що йде в пологовий будинок №1 на вулиці Арсенальній, 5 оформляти народження дитини.

При цьому у своєму оповіданні "копам" вона плуталася і говорила, що народжувала малюка вдома, а потім стверджувала, що в пологовому будинку.

Правоохоронці забрали сумку з дитиною до приїзду медиків та з'ясування всіх обставин.

У Києві жінка несла немовля в сумці (фото: t.me/HuevoeUkraine)

Раніше повідомлялося, що днями у Борисполі негідник викрав дочку жінки, поки вона платила за бензин на автозаправній станції. Злочинець викрав 4-річну дівчинку, посадив її в машину і зник. На щастя, зловмисника вдалося відшукати й звільнити дитину.

Нагадаємо також, що нещодавно в Києві на Позняках у матері вихопили дитину прямо з рук серед білого дня і відвезли в невідомому напрямку.