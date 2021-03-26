У центрі Києва раптово з'явився пам'ятник Гоголю: розгорається скандал (відео і фото)

У Києві на Андріївському узвозі встановили пам'ятник Миколі Гоголю, причому скульптура з'явилася без проведення обговорень, конкурсу, погоджень з громадою столиці та анонсів.

Про це розповів керівник Ради з урбаністики Києва Віталій Селик у своєму Facebook .

Пам'ятник знаменитому письменникові красується біля сходів на гору Клинець недалеко від Замкової гори.

"Цікаво, хто ж вирішив, що може ставити скульптури на Андріївському без погодження громади Києва, як у себе на дачі?" - обурюється він.

У Києві встановили пам'ятник Миколі Гоголю на Андріївському узвозі (фото: facebook.com/evgenkaras)

На п'єдесталі вказується, що пам'ятник було створено скульптором Борисом Довганем ще в 2008 році, і це його подарунок місту Києву. Проте чоловік помер два роки тому у віці 90 років.

Автором пам'ятника Миколі Гоголю є скульптор Борис Довгань (фото: facebook.com/evgenkaras / facebook.com/selykv)

Селик також нагадав, що в столиці вже є один пам'ятник знаменитому письменникові, який був встановлений на Русанівському бульварі в 1982 році.

Щодо несподіваної появи нової скульптури урбаніст висловив припущення, що її могли спорудити за підтримки колекціонера Олександра Брея, який був меценатом встановлення на Андріївському узвозі скандального пам'ятника співакові Олександру Вертинському два роки тому.

"Це насправді дуже погана тенденція появи у важливих місцях Києва некоректних пам‘ятників без обговорень", - пише Селик.

Також він піднімає питання про можливість демонтажу пам'ятника та проведення конкурсу.

"Може справді переміг би цей проект, а може кияни оберуть щось інше - більш доречне для цієї локації?" - йдеться у публікації.

Зауважимо, що в мережі думки щодо нового пам'ятника Гоголю розділилися - знайшлися як затяті критики такої скульптури, так і прихильники, яким вона сподобалася.

В інтернеті також показали на відео, як виглядає пам'ятник. Автор ролика Дмитро Антонюк у своєму Facebook негативно висловлюється про цю скульптуру свого улюбленого письменника і каже, що Микола Васильович тут зображений в такій позі, "наче танцює гопака". Також, на його думку, пам'ятник виконаний в стилі, притаманному цвинтарним скульптурам.

Відео: У Києві встановили пам'ятник Гоголю на Андріївському узвозі