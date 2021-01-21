ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києва прорваний водопровід перетворив вулиці на каток: авто йшли на таран

Автор: Людмила Жукова

У Києві на вулиці Басейній сталася масштабна аварія. Річ у тому, що на вулиці прорвало водопровід, через це на дорозі утворилася ожеледь. Автомобілі не впоралися з перешкодою на шляху і їх занесло.

Популярні новини

Про це повідомляє "Магнолія ТВ".

Спочатку зіткнулися 4 автомобілі: Mercedes, Ford, Hyundai і Mitsubishi.

Через кілька хвилин, минаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault. Спускаючись на вулицю Хрещатик, машини вже неможливо було зупинити. Машини стали некерованими і одна за одною таранили попутні автомобілі.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місце прибули комунальники, які почали ліквідовувати аварійну ситуацію. Поліція також зафіксувала усі обставини аварії.

В Києві сталася масштабна ДТП (фото: Магнолія ТВ)


Як ми писали раніше, під Києвом п'яний водій ледь не убив сім'ю з дитиною.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП