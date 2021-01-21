У центрі Києва прорваний водопровід перетворив вулиці на каток: авто йшли на таран

У Києві на вулиці Басейній сталася масштабна аварія. Річ у тому, що на вулиці прорвало водопровід, через це на дорозі утворилася ожеледь. Автомобілі не впоралися з перешкодою на шляху і їх занесло.
Про це повідомляє "Магнолія ТВ".
Спочатку зіткнулися 4 автомобілі: Mercedes, Ford, Hyundai і Mitsubishi.
Через кілька хвилин, минаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault. Спускаючись на вулицю Хрещатик, машини вже неможливо було зупинити. Машини стали некерованими і одна за одною таранили попутні автомобілі.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На місце прибули комунальники, які почали ліквідовувати аварійну ситуацію. Поліція також зафіксувала усі обставини аварії.
Як ми писали раніше, під Києвом п'яний водій ледь не убив сім'ю з дитиною.