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У центрі Києва сталася погоня зі стріляниною: відео затримання зухвалих грабіжників

Автор: Роман Мирончук

У Києві затримали небезпечних грабіжників

У центрі міста спецпризначенці КОРД затримали двох громадян Грузії за пограбування із застосуванням зброї. Раніше грабіжники вже неодноразово затримувалися, але суд їх чомусь випускав.

Момент затримання рецидивістів потрапив на камери відеоспостереження, які встановлені на Хрещатику. Відео затримання злочинців опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Відео затримання злочинців (відео: facebook.com/KyivOperativ)

На відео видно, що автомобіль Ford втікав від погоні і їхав на великій швидкості, але в центрі утворилася пробка, тому злочинці не змогли проїхати.

Затримання злочинців у Києві (фото: npu.gov.ua)

Під час затримання зловмисники намагались втекти та протаранили чотири авто.

Відео затримання злочинців (відео: facebook.com/KyivOperativ)

За словами поліції, злочинців затримали після того, як вони сьогодні, 13 жовтня, відібрали сумку з грошима на вулиці Лесі Українки.

Інцидент стався навпроти станції метро Хрещатик. І там частково поліція перекрила рух. Під час погоні бійці спецпідрозділу застосували вогнепальну зброю, ніхто не постраждав.

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У Києві частково перекрили рух (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

Нагадаємо, в Києві лихач влаштував жахливе ДТП зі "швидкою". Причиною аварії стало бажання одного з учасників дорожнього руху погасати. На круговому русі водій Suzuki не пропустив BMW, і той врізався в машину швидкої допомоги.

Раніше ми писали про те, що під Одесою дама на позашляховику влаштувала жорстку ДТП і сильно травмувала "копа". Жінка на розвилці не надала перевагу в русі автомобілю поліції, і врізалася в машину.

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