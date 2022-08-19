У центрі Києва хлопець на електросамокаті збив перехожого. Потерпілий помер у лікарні

У Києві молодий чоловік на електросамокаті під час їзди на тротуарі збив чоловіка, який повертався з роботи. Потерпілий з важкими травмами був госпіталізований, і незважаючи на всі зусилля лікарів через три дні помер у лікарні.

Про це 19 серпня передає УНН .

Загиблим виявився завідувачем аптеки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Чоловіка звали Микола, йому було 66 років.

Сам інцидент з наїздом стався 9 серпня на бульварі Лесі Українки, 12, в Печерському районі столиці.

Дочка загиблого Наталія розповіла журналістам, що лікарі, надаючи допомогу пацієнту і намагаючись його врятувати, робили все можливе.

"Ми консультувалися з найкращими спеціалістами, але сила удару була на стільки сильна, що була така травма мозку, що лікарі просто дивувалися як це можливо. У нього була відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, множинні гематоми і масивні крововиливи в мозок", - каже жінка.

Винуватець трагедії - 20-річний житель Києва. За словами Наталі, поліція відкрила провадження і молоду людину викликали на допит.

Також жінка розповіла, що її батько організовував поставки медикаментів, чим рятував постраждалих від війни.

Наталія додала, що військова аптека організовувала забезпечення ліками військових під час лікування поранених.