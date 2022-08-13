У центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фото

У центрі Києва особливий сквер між Софійською та Михайлівською площею розцвів ніжними білосніжними та соковито-зеленими фарбами. Гортензії, що зацвіли, стали новим "магнітом" для туристів і для жителів столиці.

У сквері в самому серці столиці торік була проведена капітальна реконструкція, і зараз задум ландшафтних дизайнерів при його облаштуванні проявився наповну. Так, фахівці продумали місце кожної рослини, його колір і взаємозв'язок з сусідами.

Також варто зазначити, що пишність суцвіть виділяє ошатний ряд дерну з біло-зеленим листям, які ростуть уздовж проїзду. При цьому вздовж вулиці Малої Житомирської гортензії цвітуть поруч з клумбою зі злакових трав.

Гортензії зацвіли у сквері між Софійською та Михайлівською площами (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

Офіційна назва цього квітучого острівця - "Сквер №2 на Володимирському проїзді".

І якщо зазвичай увагу перехожих в цьому місці привертали більше копія Збручанського ідола і фонтан Термена, то зараз особливою прикрасою скверу стали саме білі гортензії, які розрослися з минулого року і розцвіли розкішними білими китицями.

У сквері в центрі Києва зацвіли гортензії (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

На лавках у квітучому сквері можна помітити багато людей, які затримуються, щоб помилуватися красою і насолодитися ароматом квітів. А ще біля клумб розгулюють їх чотирилапі улюбленці, позуючи на фоні гортензій для фото для своїх хазяїв.

Собаки теж оглядають квітучий київський особливий сквер (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)