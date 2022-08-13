ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фото

Новость на русском →
Київ, Субота 13 серпня 2022 14:23
У центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фото Фото: квітучі гортензії в сквері Києва (Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва особливий сквер між Софійською та Михайлівською площею розцвів ніжними білосніжними та соковито-зеленими фарбами. Гортензії, що зацвіли, стали новим "магнітом" для туристів і для жителів столиці.

Красиві фото розкішних білих квітів 13 серпня опублікував "Вечірній Київ".

У сквері в самому серці столиці торік була проведена капітальна реконструкція, і зараз задум ландшафтних дизайнерів при його облаштуванні проявився наповну. Так, фахівці продумали місце кожної рослини, його колір і взаємозв'язок з сусідами.

Також варто зазначити, що пишність суцвіть виділяє ошатний ряд дерну з біло-зеленим листям, які ростуть уздовж проїзду. При цьому вздовж вулиці Малої Житомирської гортензії цвітуть поруч з клумбою зі злакових трав.

У центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фото

Гортензії зацвіли у сквері між Софійською та Михайлівською площами (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

Офіційна назва цього квітучого острівця - "Сквер №2 на Володимирському проїзді".

І якщо зазвичай увагу перехожих в цьому місці привертали більше копія Збручанського ідола і фонтан Термена, то зараз особливою прикрасою скверу стали саме білі гортензії, які розрослися з минулого року і розцвіли розкішними білими китицями.

У центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фото

У сквері в центрі Києва зацвіли гортензії (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

На лавках у квітучому сквері можна помітити багато людей, які затримуються, щоб помилуватися красою і насолодитися ароматом квітів. А ще біля клумб розгулюють їх чотирилапі улюбленці, позуючи на фоні гортензій для фото для своїх хазяїв.

У центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фотоУ центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фото

Собаки теж оглядають квітучий київський особливий сквер (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

До речі, раніше ми писали, що у Києві з'явився квітучий живий пам'ятник мужності героїв "азовців".

Додамо також, перед тим у Києві з'явилася квіткова клумба у вигляді "русского воєнного корабля".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя