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У центрі Харкова змії тероризують житловий будинок: мешканці квартир налякані

Автор: Роман Мирончук

Мешканці будинку в центрі Харкова страждають від навали змій, які вилазять з щілин, і потім пробираються в під'їзд і навіть у квартири. І хоча ці Змії - звичайні водяні вужі, людям все одно лячно.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканці вже зверталися за допомогою до комунальників, щоб вони заклали тріщини в старій багатоповерхівці. Але ремонт поки не починають, і харків'янам рекомендують йти до рятувальників.

Люди кажуть, що навала плазунів в будинку не вперше. Їх почали помічати близько 5 років тому. Проблема в тому, що будинок дуже старий і він весь в тріщинах. Саме через них змії потрапляють в під'їзд і квартири.

Біолог Олександр Зіненко заспокоїв людей і заявив, що змії не становлять жодної загрози. Вчений каже - це безпечні для оточення водяні вужі. При цьому він показав одну змію, яку взяв з двору.

Експерт зазначив, що в разі захисту вужі можуть вкусити, але у них немає отрути. Але мешканців будинку це все одно не заспокоює. Люди скаржаться, що не раз просили ЖЕК залатати щілини будинку, але комунальники так нічого і не зробили.

Біолог каже, що єдиний вихід із ситуації - це відремонтувати фасад будинку. При цьому якщо змія заповзе у квартиру експерт радить не намагатися зловити її самостійно, а викликати рятувальників.

У Харкові старий будинок окупували змії (відео: YouTube)

Нагадаємо, змії окупували містечко під Дніпром.

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