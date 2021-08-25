У центрі Харкова в кафе нахамили клієнтам через українську мову (відео)

Про інцидент розповіли відвідувачі кафе "Zdorovo EST", розташованого за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 34.

Молодим людям також відмовили в проханні дати меню українською мовою, позаяк такого в закладі просто не було.

Адміністратор кафе хамив і удавав, що не розуміє слів клієнтів, розповідав, що він "слов'янин і росіянин".

На запитання відвідувачів, чому він відмовляється виконувати закон України, який зобов'язує на прохання клієнта надавати послуги державною мовою, молодий чоловік почав твердити, що чує запитання.

Сам адміністратор почав говорити з людьми досить неприроднім "суржиком", пояснюючи це тим, мовляв "у нього одеський акцент", що виглядало як просте глузування.

Адміністратор кафе в Харкові відмовився обслуговувати відвідувачів українською мовою (фото: скріншот)

Коли ж ті включили камеру на телефоні та почали знімати, адміністратор просто різко замовк і відійшов від барної стійки.

Клієнти вирішили покинути заклад, а сам запис подібного спілкування оприлюднили в інтернеті.

"Кафе "Zdorovo EST" на Ярослава Мудрого - українофобське дно... Місто має знати своїх героїв", - йдеться у підписі до кадрів.

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У мережі подібна хамська поведінка адміністратора закладу викликала обурення й активні дискусії, а також в коментарях висловлюють думку, що дуже скоро послідують вибачення.