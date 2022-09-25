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Центр помощи переселенцев в Запорожье получил еще одну партию помощи от Фонда Ахметова

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Воскресенье 25 сентября 2022 13:06
Центр помощи переселенцев в Запорожье получил еще одну партию помощи от Фонда Ахметова Фото: Центр помощи переселенцев в Запорожье получил еще одну партию помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" еще одну партию гуманитарной помощи. Речь идет о нескольких сотнях наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В наборы вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

В общей сложности продуктовые наборы от фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожья", уже получили более 28 тысяч человек. Всего жителям Украины будет передано 500 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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Запорожье Гуманитарная помощь
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