Об этом знают единицы. Кому категорически нельзя есть яблоки, чтобы уберечь здоровье

На полках магазинов практически всегда можно найти по меньшей мере несколько разных сортов яблок. Из-за очень высокой пищевой ценности яблоко даже называют "королем фруктов". Однако некоторым людям эти плоды лучше не есть, или же избегать чрезмерного потребления - чтобы уберечь здоровье.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Healthline, Quora, Poradum.com.ua.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем и для кого полезны яблоки, как часто и когда именно следует их есть, а также кому этот фрукт лучше не употреблять вообще.

Чем именно и для кого полезны яблоки

По словам американского медика Люсии Гарсии, специализирующейся на клинической медицине, яблоки имеют чрезвычайно высокую пищевую ценность. Учитывая это, регулярное употребление плодов яблони может дополнить необходимое организму количество полезных веществ.

В целом яблоки являются мощным источником витаминов и минеральных элементов на протяжении всего года для людей, живущих в зоне умеренного климата.

Среди витаминов, которыми богато свежее яблоко, стоит упомянуть:

жирорастворимые - ретинол, токоферол, филохинон, бета-каротин, лютеин

водорастворимые - аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин, никотиновая, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин, холин, бетаин

Кроме того урсоловая кислота, имеющаяся в кожуре яблок, обладает антиоксидантной функцией, сохраняет молодость и здоровье кожи.

Домашние яблоки - самые полезные (иллюстрация: pixabay.com)

Также эти плоды богаты минералами. В кожуре и мякоти яблок имеются: калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк, марганец, медь, фтор.

В незначительных объемах в яблоках имеются также такие химические элементы, как кобальт, молибден, хром, кремний, сера, алюминий, йод, бор, никель, рубидий, селен, стронций, ванадий, литий, никель, стронций и цирконий.

Следует отметить, что яблочные полифенолы являются природным антиоксидантом, который может эффективно удалять вредные свободные радикалы, защищать клетки и замедлять процесс их старения.

Здоровые клетки, в свою очередь, делают мышцы и кожу человека более эластичными и упругими, уменьшают морщинки. Возможно, именно поэтому в сказках встречаются легенды о "молодильном яблочке".

Чем полезны яблоки (инфографика: poradum.com.ua)

Учитывая чрезвычайную пользу этих плодов, врачи и диетологи советуют включать яблоки в рацион беременным женщинам и кормящим матерям, детям, пожилым людям, а также всем жителям мегаполисов (особенно тем, кто работает во вредных условиях или имеет дело с регулярным нервным напряжением).

Как часто можно есть яблоки и когда лучше всего

По мнению большинства нутрициологов, регулярное употребление яблок в больших количествах может повлечь за собой ряд "неудобств" для организма человека:

повреждение зубной эмали и возникновение кариеса

колебания уровня сахара в крови (в сторону его увеличения)

проблемы с пищеварением (вздутие живота и запоры)

увеличение нагрузки на кишечник (яблоки тяжело усваиваются желудком)

увеличение веса (на фоне большого количества углеводов)

попадание в организм большого количества пестицидов

Учитывая это, эксперты советуют есть 1-2 яблока в день.

Некоторые утверждают - лучше употреблять эти плоды с кожурой и утром - натощак (чтобы вовремя пополнять запасы гликогена в печени, которые существенно уменьшаются после ночного сна).

Употребление яблок утром будет также пополнять запасы витаминов и минералов, давать организму необходимый заряд энергии на целый день.

Есть эти плоды лучше без семян, поскольку в них содержится опасное вещество - гликозид амигдалина. Попадая в желудок оно расщепляется в синильную кислоту (сильный яд - цианид).

Яблоко может стать отличным дополнением к завтраку (иллюстрация: pixabay.com)

Кому нельзя есть яблоки

В целом есть яблоки можно и детям, и взрослым (хотя аллергикам и людям с лишним весом советуют выбирать плоды зеленого цвета).

В то же время существует два основных противопоказания к употреблению яблок:

индивидуальная непереносимость (некоторых компонентов фрукта)

повышенная кислотность (большое количество кислоты в мякоти яблок может негативно влиять на слизистые желудка, кишечника, мочевыводящих путей и т.п.)

Исходя из этого, большинство диетологов не советуют употреблять яблоки в сыром виде людям при:

гастрите

язвенной болезни

кишечных расстройствах

панкреатите

колите

других заболеваниях желудочно-кишечного тракта (в стадии обострения)

нарушениях в области мочеполовой системы (при неустановленном диагнозе)

существенных проблемах с зубами

При сахарном диабете лучше выбирать несладкие сорта яблок, а людям, подверженным нервным расстройствам, рекомендуют ограничивать потребление этих фруктов (поскольку избыток кислоты в рационе может спровоцировать заболевание).

Наконец, печеные яблоки противопоказаны только при аллергии (индивидуальной непереносимости) или хронических нарушениях работы кишечника (которые могут усилиться из-за грубой клетчатки, имеющейся в мякоти плодов).