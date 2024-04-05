Об этом все молчат: нутрициолог рассказала, какие диеты вредят здоровью

Многие женщины в погоне за идеальными параметрами неоднократно садились на диету, но не задумывались о последствиях для организма. Необходимо правильно начинать борьбу с лишним весом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
По словам эксперта, прежде чем попробовать одну из диет, нужно быть уверенным, что с вашим организмом все в порядке. Необходимо определить причину, почему ваш вес растет и вы не можете его избавиться.
Нутрициолог назвала популярные диеты и их последствия на организм, о которых мало кто говорит:
Если хотите похудеть, необходимо обратиться к диетологу, чтобы тот обследовал и помог составить индивидуальный диетический план. При разработке которого он учитывает уровень метаболизма, состояние здоровья и другие важные факторы.
Идеальная диета, которая не вредит организму, считается та, при которой уходит несколько килограммов в месяц, но не больше. Для большей эффективности можно правильное питание совмещать с занятиями спортом. Тогда вы будете не только постепенно худеть, но и укреплять мышцы, придавать телу тонус и здоровый подтянутый вид.
Опасными диетами для похудения считают в первую очередь те, которые обещают быстрый сброс веса (5-10 кг) за 1-2 недели. В этом случае диета может быть эффективна, но в большинстве случаев потом эти же килограммы и быстро возвращаются.
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