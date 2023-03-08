RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Только так можно различить свой-чужой": Бурмака сделала заявление о русскоязычных воинах ВСУ

Мария Бурмака (фото: facebook.com/maria.burmaka)
Автор: Василина Копытко

Певица Мария Бурмака заявила, что именно украинский язык является мощнейшим элементом идентичности. В частности, он очень важен в общении на фронте, поскольку только так можно распознать - где свой, а где враг.

Об этом заявила Мария Бурмака в интервью РБК Украина.

О значении украинского языка

"Мы понимаем, что некоторые регионы общались на русском и это тоже было частью имперского влияния. Многие ребята воюют и они общаются на русском. То, что мне рассказали парни с передовой - они общаются на разных языках, но когда становится темно, и когда не видно шевронов и опознавательных знаков, то только язык может различить свой-чужой", - говорит певица.

Также Бурмака отмечает, что подобная проблема возникает с идентификацией украинцев и за границей.

"Очень много людей, которых я слышу за границей, общаются на русском и я не знаю, это враг, или это русскоязычные украинцы. И сейчас мне кажется это очевидным - что язык это очень мощный и самый главный элемент идентичности. Да, язык выучить значительно труднее, чем одеть вышиванку. Это надо приложить усилия", - говорит Мария.

О переходе украинцев на родной язык

"Я вижу, как некоторые люди переходят и им очень сложно. И через год я слышу от своих знакомых, которые говорили на русском, и у них уже свободный, спокойный, нормальный украинский. И это язык ежедневного употребления, а не язык, который ты одеваешь как вышиванку. Но и это хорошо, потому что нужно с чего-то начинать", - говорит Бурмака.

Также певица вспоминает, что ее семья в Харькове когда-то перешла на украинский язык.

"Когда я училась в школе, то по-украински на всю школу разговаривала я сама. Когда мы с папой шли по улице - на нас оглядывались", - говорит Мария.

Читайте наше большое интервью с Марией Бурмакой для РБК Украина.

Ранее мы писали о том, что Мария Бармака высказалась об уместности празднования 8 марта в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шоу-бизнес