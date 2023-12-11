"Это не укладывается в мыслях": Тоня Матвиенко удивила историей о покойной маме (фото)

Что удивило певицу

По словам артистки, Нина Митрофановна даже после смерти остается рядом с дочерью. В частности, в Фастове исполнительница увидела идентичное платье, что было у ее матери.

Артистка без колебаний приобрела ее.

"Это не укладывается в мыслях. Сегодня в городе Фастов приобрела платье такое, как у мамы. Мама, вы со мной всегда", - написала Тоня Матвиенко.

Также добавим, что на похоронах дочь Нины Митрофановны отметила, что после смерти мамы чувствует ее присутствие. Тогда она поблагодарила маму за то, что она вырастила ее.

"Я хотела бы поблагодарить ее, что вырастила меня, что она была моим примером. И спасибо, что сделала такой вклад для Украины… Я теперь буду всегда знать, что она рядом", - сказала Тоня.

Тоня Матвиенко (скриншот)

Что стало причиной смерти Нины Матвиенко

Певец Арсен Мирзоян назвал причину смерти своей тещи. Как оказалось, она долго скрывала свою болезнь.

Нина Матвиенко боролась с онкологией. Родным было тяжело видеть артистку в таком состоянии, ведь около месяца она лежала в больнице.

Тогда артистка подпускала к себе только дочь и внучек, а потом приходили все, кто мог, надо было привозить лекарства и просто с ней говорить.

Мирзоян отметил, что тогда она хотела только единственного - "чтобы все это как-то закончилось".

Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)