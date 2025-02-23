7 важных дел, которые должен сделать каждый хозяин во дворе перед началом весны

Очистка территории от мусора

Зимние ветры и снег часто приносят во двор различный мусор, который нужно убрать. В первую очередь надо избавиться от пластиковых пакетов, веток, листьев и других остатков.

Стоит обойти двор и внимательно проверить все углы. Если на земле есть снежные насадки, их нужно тщательно разгрести, чтобы весной почва получила доступ к солнечному свету. Чистота территории - это первый шаг к красивому виду двора.

Очистка дорожек и аллей

Зимний период может оставить на садовых дорожках не только снег, но и ледяные наслоения, затрудняющие перемещение. Первое, что нужно сделать - очистить дорожки от остатков снега и льда.

Для этого удобно использовать лопату, щетки и специальные распылители для снятия льда. После этого дорожки можно обработать специальными составами для предотвращения образования льда в будущем. Это поможет сделать передвижение во дворе более комфортным.

В конце зимы надо убирать со двора не только снег, но и мусор (фото: Freepik.com)

Обрезка сухих веток и деревьев

Перед тем как природа начнет новый цикл роста, необходимо обрезать старые, засохшие или поврежденные ветви деревьев и кустов. Также стоит провести санитарную обрезку плодовых деревьев, чтобы они могли расти здоровыми и давать хороший урожай.

Обрезка способствует не только эстетическому виду, но и правильному развитию растений. Срезанные ветки нужно аккуратно собрать и утилизировать. После обрезки деревья смогут лучше переносить весеннее пробуждение.

Очистка водостоков и дренажных систем

Один из важных этапов весенней уборки - это проверка водостоков и дренажных труб. Если эти системы были заблокированы снегом или льдом, это может привести к затоплению двора во время весенних дождей.

Необходимо прочистить водостоки от грязи, листьев и других препятствий. Для этого удобно использовать пластиковые трубки или специальные устройства для промывки. Это позволит воде отходить без проблем и сохранить двор сухим.

Подготовка газона к весне

Газон требует особого внимания после зимы. Нужно провести аэрацию - прокалывание почвы для улучшения доступа кислорода к корням. Если на газоне остались мох или остатки растений, их следует убрать, чтобы трава могла свободно прорастать.

Весной можно подсеять новые семена на местах с прореженным покрытием. Правильный уход за газоном поможет ему быстрее восстановиться после зимнего периода.

Только растает снег, надо начинать работать граблями (фото: Freepik.com)

Обработка растений от вредителей

С приходом тепла активизируются разнообразные вредители, которые могут повредить деревья, кусты и цветы. Чтобы избежать таких проблем, нужно обработать растения специальными средствами для защиты от насекомых и болезней.

Это можно сделать с помощью биологических препаратов или натуральных средств, таких как чеснок или табак. После обработки растения будут защищены от вредных организмов и смогут лучше развиваться в следующем сезоне.

Проверка ограждений и садовых конструкций

Последним этапом весенней уборки является проверка состояния ограждения, беседок, pergol и других садовых конструкций. Зимние бури могут повредить части ограждений, поэтому необходимо убедиться в их целостности.

Исправность конструкций обеспечит дополнительную безопасность и эстетический вид вашего двора. Если есть повреждения, нужно их восстановить или заменить части. Это также важный этап подготовки территории к активному сезону.