Это еще не конец: 4 уловки, которые спасут отношения, даже если вы уже подали на развод

Даже самые крепкие пары могут оказаться на грани разрыва, потому что кто-то хочет новой жизни или новых отношений. Но всегда есть место для второго шанса и есть некоторые уловки, которые подтолкнут вашего партнера попробовать все восстановить.

Разрыв отношений, особенно не по вашей инициативе - это всегда больно и сложно. Некоторым людям нужно потом месяцы, а то и годы, чтобы прийти в себя, вернуться к привычной жизни и захотеть снова дать волю чувствам.

Безусловно, бывают отношения, которые рано или поздно должны закончиться. К примеру, где один партнер абъюзер, а второй - жертва. Или отношения и чувства исчерпались окончательно и восстанавливать уже фактически нечего.

Но есть пары, расходящиеся из-за скуки, неумения договариваться, завышенных требований, проблем с самооценкой. Причин может быть много и некоторые отношения можно спасти.

"Страх потерять партнера может захватить человека целиком. Он, пытаясь сделать все, чтобы человек не уходил, бессознательно разрывает и без того хрупкую связь. Основываясь на моем многолетнем опыте скажу, что существуют четыре стратегии, направленные на восстановление доверия, связи и демонстрацию вашей готовности двигаться дальше и развиваться", - говорит психолог.

Научитесь слушать и слышать партнера

"Первая обязанность любви - слушать", - так говорил еще немецкий философ Пауль Тиллих. И эта цитата идеально подходит для первой стратегии. Чаще всего люди, долго находящиеся в отношениях, прекращают слушать своего партнера.

Вспомните, когда все только начиналось, как вы ловили каждое слово, каждый пустяк. И вам было интересно все: как прошел день, какую шутку придумал его друг, что он хочет на ужин.

Но со временем такое "активное слушание" исчезает. Становится скучно или просто каждый занят своими делами. Партнер перестает чувствовать себя значительным и необходимым. И это часто – взаимная проблема. В результате, кажется, что вы стали совсем чужими людьми и разговариваете на разных языках.

Используйте "я-выражение"

Когда один человек говорит, что ему не нравится, то у другого автоматически включается защитная реакция. Партнер начинает атаковать в ответ, вспоминая все самые плохие поступки и обиды. И небольшая ссора быстро перерастает в грандиозный скандал.

Но попытайтесь не занимать оборонительную позицию. Выслушайте человека, спросите, что он чувствует и какой выход видит из ситуации.

"Когда ваш партнер поднимает вопрос, используйте я-высказывания, чтобы выразить свою готовность работать над собой. Например: "я понимаю, что пренебрежительно отнесся к твоим проблемам и хочу это изменить". Это показывает, что вы сосредоточены на самосовершенствовании, что может вдохновить его сделать то же самое", - советует психолог.

Оживите приятные воспоминания

Вместо того чтобы сосредоточиться на недавнем негативе, попробуйте воспроизвести некоторые положительные моменты, которые вы пережили вместе, когда отношения были на пике романтизма.

Чем вы любили заниматься, когда все только начиналось? Ходили в кино, гуляли по парку, стреляли в тире? Устройте свидание в памятном месте и сделайте это не разовой акцией, а традицией.

Психологи советуют парам выбираться куда-то еженедельно и хотя бы раз в месяц ездить в загородный дом, на дачу или в гостиницу и без детей. Все это укрепляет романтическую связь и дает отношениям новую энергию.

Сосредоточьтесь на себе

Это может звучать странно, ведь нужно постоянно уделять внимание партнеру, чтобы он снова в вас влюбился. Но это как раз роковая ошибка. Если человек не нужен сам себе, то он никому не нужен.

"Работа над собой - один из лучших способов побуждать партнера остаться. Это не значит меняться, чтобы кого-то удержать, а значит инвестировать в свое развитие ради собственного благополучия", - объясняет эксперт.

Подумайте, что бы вы хотели изменить в себе, чему научиться? Возможно, пора просто взять отпуск и как следует отдохнуть? Начните с малого, сконцентрируйтесь на своих ощущениях и желаниях. Увидите, как в глазах других, в том числе и партнера, вы уже будете казаться совсем другим человеком.