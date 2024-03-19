Это не просто привычка, а психическое расстройство. Вот почему нельзя беспорядочно накапливать вещи

Что такое расстройство патологического накопления или "синдром Плюшкина"

"Вы, наверное, или видели соседей, захламляющих квартиру, или видели таких "плюшкиных" по телевизору. Такое патологическое накопление называется силогоманией, расстройством патологического накопления, хордингом, синдромом Диогена, Плюшкина или Месси, диспозофобия - это разновидность в сборе, накоплении и хранении вещей, которые не используются в повседневной жизни", - объясняет психиатр.

То есть человеку эти вещи не нужны, а он все равно их собирает.

В чем состоит проблема

Проблема в большинстве случаев развивается после сильного нервного потрясения или стресса. Силогоманы заваливают квартиру вещами, зачастую совершенно новыми, например платьями с этикетками, бытовой техникой в упаковках. Такие люди не считают себя больными и ненормальными, они прекрасно чувствуют себя среди хлама", - говорит Скрипник.

В новой классификации болезней это расстройство вынесено отдельно в раздел обсессивно-компульсивных расстройств.

"Часто квартиры людей с синдромом Плюшкина можно услышать по запаху, они захламлены и там могут жить разные вредители - мыши, тараканы и т. д.", - добавляет врач.

Какие симптомы этого расстройства

Симптомом расстройства есть устойчивые трудности с выбрасыванием личных вещей или расставание с ними - ненужная одежда, предметы обихода, газеты, журналы хранятся годами.

"Такие трудности связаны с субъективным ощущением, что нужно сохранять вещи и возникает дистресс, когда думаем, что нужно выбросить их", - говорит психиатр.

Трудность по выбрасыванию вещей приводит к накоплению вещей в квартире, комнате и эти вещи мешают использовать эти помещения по назначению. А если они полностью не захламлены - это благодаря вмешательству третьих лиц, которые их выбрасывают, потому что сами больные этого сделать не могут.

Накопление вещей вызывает дистресс, ухудшение социальной, профессиональной жизни больного.

"Расстройство часто начинается в легкой степени выраженности еще в подростковом возрасте и с годами симптомы усиливаются. Оно встречается одинаково, как у мужчин, так и у женщин. Имеет хроническое течение, с периодами обострения и периодами ремиссии. Часто имеет наследственную предрасположенность", - говорит Скрипник.

Он добавляет, что лечат это расстройство антидепрессантами и когнитивно-поведенческой терапией.