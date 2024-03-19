Это не просто привычка, а психическое расстройство. Вот почему нельзя беспорядочно накапливать вещи

Многие любят держать ненужные вещи дома на всякий случай, если они вдруг когда-нибудь понадобятся. Но эти накопления могут годами загромождать пространство и никогда не понадобиться владельцу. На самом деле такая привычка сохранять ненужные вещи скрывает за собой серьезное психологическое расстройство.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психиатра Евгения Скрипника в Facebook.
"Вы, наверное, или видели соседей, захламляющих квартиру, или видели таких "плюшкиных" по телевизору. Такое патологическое накопление называется силогоманией, расстройством патологического накопления, хордингом, синдромом Диогена, Плюшкина или Месси, диспозофобия - это разновидность в сборе, накоплении и хранении вещей, которые не используются в повседневной жизни", - объясняет психиатр.
То есть человеку эти вещи не нужны, а он все равно их собирает.
Проблема в большинстве случаев развивается после сильного нервного потрясения или стресса. Силогоманы заваливают квартиру вещами, зачастую совершенно новыми, например платьями с этикетками, бытовой техникой в упаковках. Такие люди не считают себя больными и ненормальными, они прекрасно чувствуют себя среди хлама", - говорит Скрипник.
В новой классификации болезней это расстройство вынесено отдельно в раздел обсессивно-компульсивных расстройств.
"Часто квартиры людей с синдромом Плюшкина можно услышать по запаху, они захламлены и там могут жить разные вредители - мыши, тараканы и т. д.", - добавляет врач.
Симптомом расстройства есть устойчивые трудности с выбрасыванием личных вещей или расставание с ними - ненужная одежда, предметы обихода, газеты, журналы хранятся годами.
"Такие трудности связаны с субъективным ощущением, что нужно сохранять вещи и возникает дистресс, когда думаем, что нужно выбросить их", - говорит психиатр.
Трудность по выбрасыванию вещей приводит к накоплению вещей в квартире, комнате и эти вещи мешают использовать эти помещения по назначению. А если они полностью не захламлены - это благодаря вмешательству третьих лиц, которые их выбрасывают, потому что сами больные этого сделать не могут.
Накопление вещей вызывает дистресс, ухудшение социальной, профессиональной жизни больного.
"Расстройство часто начинается в легкой степени выраженности еще в подростковом возрасте и с годами симптомы усиливаются. Оно встречается одинаково, как у мужчин, так и у женщин. Имеет хроническое течение, с периодами обострения и периодами ремиссии. Часто имеет наследственную предрасположенность", - говорит Скрипник.
Он добавляет, что лечат это расстройство антидепрессантами и когнитивно-поведенческой терапией.
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