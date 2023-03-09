Это не так просто: секреты идеального чисто украинского произношения слов

Русскоязычные украинцы все чаще переходят на государственный язык, овладевая его речевыми особенностями. Однако если человек всю жизнь с детства говорил по-русски, его артикуляция будет несколько отличаться от чисто украинской.

Какие особенности имеет украинский язык и как на нем правильно говорить - читайте ниже в материале Styler.

Не приближайте звук [о] к [а]

Звук [о] всегда должен быть четким и чистым. При этом не играет роли, отмечен он или нет. В украинском языке слово "говорити" не может звучать как "гаварити".

Это характерно только для русского языка, где звук [о] часто становится буквой "а".

Не приближайте звук [ы] к [и]

По наблюдениям филологов, чаще всего такое любят делать в Киевской области. Если в слове звучит буква "и", то не стоит делать из нее "і" как в правописании, так и в речи.

То есть произносить "рокі" вместо "роки", "трохі" вместо "трохи", "чітати" вместо "читати". Опять-таки: такое смягчение не свойственно украинскому языку.

Четко произносите йотированные я, ю, есть, е, когда они обозначают два звука

В словах, где эти буквы стоят перед другими гласными или в начале, должно четко раздаваться два звука.

Например, [Украйіна], а не [Украіна], [обіцяйу], а не [обіцяу], [свойе], а не [свое]. Такие ошибки случаются нечасто, но иногда возникают.

Не оглушайте звонкие

Выше мы отметили, что в украинском языке нет определенных смягчений. Так же нет и оглушения звонких букв.

Неправильно вместо [б], [д], [г], [ж], [з] произносить [п], [т], [х], [ш], [с]. Например, [репорташ] вместо [репортаж], [дуп] вместо [дуб], [привіс] вместо [привіз].

Не "цікайте" и не "дзікайте"

Прислушайтесь к себе. Не произносите ли вы [мабутць] вместо [мабуть], [дзіти] вместо [діти]?

Если да, то завязывайте с этим. Такое произношение характерно для русского и белорусского языков, в украинском - звуки [д] и [т] произносим глухо.

Звук [ч] твердый

Если звонки нельзя оглушать, то букву "ч" нельзя смягчать. Она звучит твердо вне зависимости от того, какая буква следует следующей.

Не произносите "чяй", "чюю", "чітати". Представьте, что вы пытаетесь выпустить ртом воздух, произнося букву "ч". Существует также скороговорка для развития жесткости звука: "Чашечка чорного чаю зі свіжовичавленим лимончиком і шматочком чебрецю".

Буква "щ" в украинском обозначает два звука [щч]

Да, эта буква состоит из двух звуков так же как и буквы "я, ю, есть, ї". Поэтому в словах буква "щ" должна звучать соответственно.

Произносим их кратко и четко: [боршч], [дошч], [шчастя].

Звук [в]

В конце слова и перед согласным звук [в] приближается к [у]. Что-то среднее между [в] и [у]. Такое произношение часто можно услышать в английском языке, и так же оно характерно для украинского.

Правильно произносить: [віўторок], [прийшоў], [наўчати], [воўк]. Запомните также, что звук [в] нельзя приближать к [ф], чтобы не было [любоф], [кроф]. Это характерно россиянам, а не украинцам.

В украинском языке нет редукции

Редукция - это упрощение в словах или, проще говоря, глотание каких-то букв. Звуки надо произносить четко и полнозвучно, не проглатывать их. Произносим [київського], а не [киівськоо], [багато], а не [баато].