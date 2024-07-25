Это самая пыльная вещь в комнате! Как почистить абажур за несколько минут

Вы знаете, какая вещь в комнате уверенно входит в число самых пыльных? Абажур! Чистят его обычно очень редко, а пыль оседает на нем постоянно. Как отчистить абажур и восстановить его как декоративную, так и функциональную роль?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило полную инструкцию по чистке абажура, включая некоторые неожиданные способы поддержания его в чистоте.

Использование пипидастра

Используйте перьевой или микрофибровый пипидастр для удаления пыли, волос, перхоти и других домашних загрязнений с абажура. Работайте сверху вниз, чтобы избежать повторного оседания пыли на уже очищенные поверхности.

Немного забавное слово "пипидастр" - это просто специальная щетка для удаления пыли (фото: Stockcake.com)

Чистка пылесосом с насадкой для обивки

Добавьте очистку абажуров к вашей регулярной уборке пылесосом. Используйте мягкую насадку для обивки и осторожно удаляйте грязь и пыль с абажура, работая сверху вниз. Избегайте этого метода для абажуров с деликатной бахромой во избежание повреждений.

Применение липкого валика

Липкий валик - еще один удобный способ удаления пыли из абажуров, особенно если у вас есть домашние животные. Он эффективно собирает пух и перхоть. Однако, во избежание повреждения, будьте осторожны с бумажными и другими деликатными абажурами.

Выдувание пыли феном

Используйте фен на самых низких настройках температуры и воздушного потока для удаления пыли из абажура. Этот метод не подходит для абажуров с украшениями, поскольку тепло может повредить держащий украшения клей.

Если в вашем фене есть режим холодного выдувания воздуха, то используйте его (фото: Freepik.com)

Очистка кисточкой

Складчатые абажуры могут быть сложными для очистки, но чистая кисточка с мягкой щетиной может помочь удалить пыль из труднодоступных мест между складками.