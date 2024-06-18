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Это метод приоритезации задач помогает работать более эффективно

Как работать эффективно (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Иногда определение того, каким проектам следует посвятить свое время и энергию, отнимает много сил. Но даже когда вы знаете, какие задачи нужно выполнить, вам все равно нужно расставить приоритеты для эффективной работы.

О методе, который поможет повысить эффективность на работе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker.

Что такое метод 3-3-3

Эту методику планирования рабочего времени и задач разработал Оливер Беркман, автор книги "Четыре тысячи недель: Тайм-менеджмент для смертных". Его метод эффективной работы заключается в планировании каждого рабочего дня по модели 3-3-3.

Вначале три часа посвящаются кропотливой работе над важнейшим проектом. Затем следует выполнить три другие срочные задачи, которые, несмотря на срочность, не требуют значительной концентрации.

А в конце следует выполнить три дополнительных задания, такие как уборка, ответы на электронные письма или планирование дальнейших проектов.

Как и почему метод 3-3-3 работает

Этот метод отличается от других лайфхаков для повышения производительности первыми тремя наиболее продуктивными часами - то есть, начала с самого тяжелого.

В начале рабочего дня большинство людей еще не устали, соответственно, концентрация внимания значительно лучше. Это означает, что большая вероятность погрузиться в работу, не отвлекаясь на посторонние дела.

Однако важно в эти три часа не отвлекаться от рабочих задач на сообщения, разговоры и другие дела, насколько это возможно.

Внимательность в эти рабочие часы приносит значительную производительность, поэтому это, безусловно, улучшит результат - но невозможно оставаться в таком темпе постоянно.

Приблизительно через три часа ресурс заканчивается, поэтому лучше всего иметь три другие, меньшие задачи, выстроенные в очередь и готовые к выполнению, чтобы вы могли оставаться продуктивными даже тогда, когда переходите к выполнению менее сложных обязанностей.

Кроме этого, эта техника с выполнением самых трудных задач сразу дарит ощущение облегчения, когда вы перейдете к менее сложным задачам.

Наконец, более рутинные задачи - например, планирование на следующий рабочий день, составление контент-плана и т.п. - дают вам возможность выполнить работу, давая мозгу отдохнуть.

В то же время, эти три часа можно использовать для завершения или проверки того, над чем была работа в течение первых трех часов.

Ведь более легкие задачи в течение предыдущих часов помогают снять нагрузку, позволяющую восстановить концентрацию, необходимую при выполнении важнейших проектов.

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