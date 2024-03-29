"Это концентрат питательных веществ". Диетолог рассказала, чем полезна печень и кому ее есть нельзя

Чем так полезна печень

Эксперт отметила, что печень – это супер восстановитель тела. Когда вы слабы, устали, часто болеете, имеете хронические заболевания – чаще ешьте блюда из печени.

В нем много витаминов группы В

Особенно В16, В6, В9, В12 и других. Их присутствие нормализует обмен веществ, способствует выработке энергии, оказывает положительное влияние на работу мозга, замедляет его старение.

Сочетание трех витаминов

В6, В9, В12 защищают организм от накопления токсической аминокислоты гомоцистеина, разрушающей сосуды, и тем самым защищают от инфарктов и инсультов.

Содержит так называемые липотропные факторы (холин, инозитол), которые предотвращают накопление жира в клетках печени (стеатоз печени); накопления холестерина в сосудах, облегчающих работу сердечной мышцы (миокарда).

Богата "заживляющими" и "восстановительными" молекулами

Витамин А, желез, все аминокислоты, а также микроэлементы, такие как медь, цинк, селен, хром и другие, при дефиците которых нарушаются жизненно важные процессы обмена веществ, такие, как выработка гормонов щитовидной железы, поджелудочной (инсулина) и другие. Употребление блюд из печени полезно для здоровья кожи, костей и сетчатки.

Печень богата холестерином, но от 100 граммов блюда с печенью синтез вашего собственного "хорошего" холестерина лишь улучшится, потому что одной из причин нарушений холестеринового обмена, накопления жира в нашей собственной печени является не присутствие холестерина в пище, а чрезмерное увлечение сладостями. содержащие фруктозу, сидячую жизнь, курение, алкоголь.

Печень является незаменимым компонентом питания при железодефицитной анемии.

Чтобы железо лучше усваивалось, блюдо из печени хорошо сочетать с чем-то кислым и богатым витамином С: стаканом настоя шиповника, апельсином, яблоками, салатом из свежей или квашеной капусты.

Кстати, усугубляют усвоение печени чай и кофе, поэтому употребляйте их через час после еды.

Кому печень есть нельзя

Противопоказаний к употреблению у печени немного – первый триместр беременности (чтобы не "переесть" витамин А), некоторые нарушения обмена веществ, в частности, подагра в период обострения (но это касается не только печени, но и употребления мяса, бульонов), нарушения обмена витаминов .

На просторах Интернета можно почитать, что печень противопоказана при заболеваниях желудка и кишечника. Это не так.

Именно блюда из печени помогут быстрее восстановить состояние воспаленной слизистой.

"Поэтому, когда устали, приготовьте тушеную печень, добавьте свежих овощей, тост из отрубного хлеба и пол стакана апельсинового (можно разбавленного) сока и силы вернутся к вам. Несмотря на пользу блюд из печени, достаточно употреблять их раз в неделю", - посоветовала диетолог.