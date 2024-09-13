"Это ключ к здоровью": вот что нужно есть для улучшения микробиома

Что следует знать о микробиоме

По словам эксперта, только 43% клеток в человеческом организме действительно принадлежат человеку. Остальные 57% состоят из около 39 триллионов микробов, также архей, грибков и вирусов.

В среднем в теле взрослого человека находится около полутора килограммов микробов. Этот "микрозоопарк" является одним из самых больших органов, который по весу может конкурировать с мозгом и лишь немного уступает печени.

Было бы наивно считать, что такое множество микробов в теле не взаимодействует с организмом и не влияет на его функционирование.

Важно понимать, что состав микробиому влияет на разные аспекты жизни: работу сердца, сосудов, печени, эмоциональный интеллект, настроение и т.д.

Кишечная микробиота включает более 100 видов и около миллиона штаммов микробов. Число генов микробиоты в 100 раз превышает количество генов в геноме каждого человека.

Влияние на здоровье

Микробиом кишечника играет ключевую роль в осуществлении важных биологических функций: синтезе витаминов (особенно групп B и K, D), аминокислот, биологически активных веществ, гормонов (в том числе половых), формировании иммунитета, липидном обмене и т.д.

Нарушения ее состава могут привести к развитию аллергических заболеваний, астмы, атопического дерматита.

Кроме того, дисбиоз может провоцировать гипогликемию, нарушать работу надпочечников и секрецию кортизола и адреналина, что может приводить к развитию метаболического синдрома, дислипидемии и атеросклероза.

"Достижение здорового микробиома является ключевым фактором для общего здоровья", - отметила эксперт.

Как питаться

Диетолог назвала простые шаги в питании, которые помогут поддержать разнообразие и баланс микроорганизмов в кишечнике.

Продукты, полезные для кишечника

Сбалансированная диета, богатая целостными продуктами и антиоксидантами, способствует здоровому микробиому. Чем разнообразнее ваша диета, тем больше видов бактерий в вашем кишечнике, что обеспечивает выполнение широкого спектра функций для поддержания здоровья.

Средиземноморская диета

Эта диета, которая включает много овощей, бобовых, достаточного количества фруктов, идеальна для поддержания здоровья кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки.

Клетчатка способствует росту полезных бактерий и поддерживает баланс микробиому.

Ферментированные продукты

Включение в рацион ферментированных продуктов, таких как йогурт, квашеная капуста, кимчи или кефир может значительно улучшить состояние микробиому.

Эти продукты содержат пробиотики, помогающие увеличить количество полезных бактерий и уменьшить количество вредных.

Пребиотики

Эксперт отметила, что содержащиеся во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах пребиотики способствуют росту полезных бактерий.

Например, кроме клетчатки незрелый банан, вареный и охлажденный картофель или рис содержат стойкие крахмалы, действующие как пребиотики, поддерживая здоровый микробиом.