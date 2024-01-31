Нутрициолог рассказала, масло какой жирности нужно покупать в магазине
В магазине представлено много производителей сливочного масла, и узнать, какой из них качественный продукт может быть не так просто. Следует знать, как готовится масло и какая жирность продукта должна быть указана на упаковке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Как готовят масло
Масло получается вследствие поэтапной переработки молока животных. Это сложный процесс, конечная цель которого - концентрация и выделение молочного жира.
В частности, на первом этапе производства из коровьего молока отделяют сливки. Далее для концентрации молочного жира выполняют взбивание сливок.
Как образуется масло разной жирности
Во время сеперации для концентрирования молочного жира выделяется масленка - обезжиренная часть. Чем больше этой жидкости отделят от масла, тем жирнее оно будет.
Что может содержаться в масле
Помимо молочного жира сливочное масло содержит молочные белки, незначительное количество лактозы, жирорастворимые витамины и минеральные вещества.
Какой процент жирности в масле допустим (скриншот)
Свидетельствует ли высокая живность масла о качестве продукта
Жирность 82% свидетельствует, что в этом продукте меньше влаги, чем в масле с содержанием 62% или 73%. Однако это совсем не свидетельствует о качестве.
Для того чтобы определить качество масла, то на упаковке должно быть указано, что само масло, а "не продукт на основе сливочного масла и молочного жира по включению растительных масел".
Все потому, что под такими названиями производители маскируют спред или маргарин.
Желтый цвет масла - спред?
При производстве спреда производителю нет смысла добавлять краситель, чтобы сделать его цвет неестественным.
Нутрициолог говорит, что цвет масла зависит от содержания каротина в кормах или от сезона.
Какой цвет качественного масла (скриншот)
Стоит ли проверять масло дома
Этого делать не стоит, ведь настоящее масло, как и спред, может плавиться при проверке кипятком.
При покупке масла следует обращать внимание на следующие признаки:
- название - только масло
- состав - только молочные составляющие без добавления растительных масел
- номер ДСТУ для масла 4399:2005
- номер ДСТУ для спреда 4445:2005
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