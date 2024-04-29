Это главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принт

Как правильно носить главный принт сезона

По словам стилиста, это единственный принт, который постоянно находится в ее гардеробе, независимо от трендов.

При стилизации следует придерживаться следующих советов:

если надеваете этот принт в "портретную зону", выберите сочетание цветов с вашей палитры, соответственно цветотипа. Это освежит лицо

если имеете среднюю или низкую контрастность и не делаете макияж, лучше избегать таких контрастных сочетаний, как черно-белое, или черное с красным

ширина принта: если у вас размер plus size, то очень широкие полосы добавят еще объем. Лучше выбрать средние по ширине

Значительное преимущество полосатого принта в том, что его можно носить где угодно. Этот узор идеально вписывается в рабочий дресс-код, курортный отдых или вечерний образ. Нужно выбрать правильный фасон и цветовое решение.

К тому же полосатые платья часто ассоциируются именно с морским отдыхом, поэтому в теплое время года их можно чаще увидеть среди коллекций брендов.

Стилист показала, как носить полосатый принт (фото: instagram.com/nata_moskalenko)