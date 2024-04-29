Это главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принт

Полосатый принт был на пике популярности несколько лет назад и теперь он снова в моде. Стилист рассказала, как правильно носить такие вещи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
По словам стилиста, это единственный принт, который постоянно находится в ее гардеробе, независимо от трендов.
При стилизации следует придерживаться следующих советов:
Значительное преимущество полосатого принта в том, что его можно носить где угодно. Этот узор идеально вписывается в рабочий дресс-код, курортный отдых или вечерний образ. Нужно выбрать правильный фасон и цветовое решение.
К тому же полосатые платья часто ассоциируются именно с морским отдыхом, поэтому в теплое время года их можно чаще увидеть среди коллекций брендов.
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