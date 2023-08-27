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"Это очень вкусно". Шеф-повар поделился секретом приготовления идеальных лисичек

Как правильно готовить лисички (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Лисички довольно просты в приготовлении, но чтобы они получились действительно вкусными, нужно знать несколько секретов.

Об этом пишет шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.

Какие лисички можно собирать

Выбирайте только свежие и не увядшие грибы. Обычно лисичка плотная, желтая, как лимон или оранжевая. Собирайте грибы без червячков внутри, если они немного объедены лесными животными - это не страшно.

"Если есть коричневые маленькие пятна, их можно удалить ножом. А вот старые грибы я отбрасываю. Несмотря на некоторую горечь, лисички не нужно замачивать. Достаточно хорошо промыть в большом количестве воды. Иногда лисички содержат песок, который сложно вымыть", - говорит повар.

Ярославский делится своим секретом, который помогает максимально хорошо очистить лисички.

"Уже промытые лисички я посыпаю мукой прямо на пластинки, и осторожно распределяю ее по грибам. Даю постоять 10 минут и промываю в большом сите или дуршлаге. Мука набухает, и когда ее удаляю, она "уносит" с собой мелкую пыль и песок", - объясняет Владимир.

Как правильно готовить лисички

Жарить лисички лучше всего на большом огне в один слой на стальной или антипригарной сковороде.

"Налил растительного масла, разогрев - бросил лисички, дал им поджариться с одной стороны, только после этого перемешиваю и немного солю. Не выжаривайте их сильно. Если перемешивать любые грибы с самого начала или класть толстый слой, они выпустят сок, пристанут к сковородке и плохо обжарятся", - говорит Ярославский.

Он отмечает, что отваривать лисички заранее не нужно.

"Когда грибы обжарены, отбрасываю их на сито, на сковороду добавляю измельченный чеснок, немного убавляю огонь и жарю еще примерно 30 секунд. Затем добавляю грибы, солю, перчу и добавляю рубленую петрушку, чабрец или орегано, кусок сливочного масла, секунд 10 прогреваю и снимаю", - объясняет повар.

Такие лисички могут храниться в боксе в холодильнике 5 дней. Их можно использовать для приготовления соусов, в любую пасту, ризотто, как дополнительный гарнир к любому горячему блюду - хоть белая рыба, хоть мясо, или просто даже к отварному или жареному картофелю.

"Лисички хорошо сочетаются с жареным лесным орехом или маслом из него. Попробуйте, это очень вкусно", - говорит Ярославский.

 

Раньше мы делились оригинальным рецептом приготовления малосольных цукини от Владимира Ярославского.

Читайте также о том, что нужно знать о полезности грибов.

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