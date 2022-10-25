Это - чистый бандитизм! Комаровский жестко прошелся по списку лекарств для жителей освобожденных территорий

Доктор Евгений Комаровский жестко разнес список лекарств, которые предлагается отправить жителям освобожденных территорий. Он отметил, что часть этих лекарств может навредить человеку, если их принимать без консультации с врачом.

Как объясняет Комаровский, сейчас запущена инициатива по сбору самых необходимых вещей для жителей освобожденных территорий. В списки входят продукты, предметы первой необходимости и лекарства. Также люди могут отправить предметы быта и одежду.

"Когда я читаю эти списки лекарств, у меня волосы встают дыбом. И стоит отметить, что с начала войны нет такого дня, чтобы я не изучал списки лекарства. Сколько я уже рассказывал и видео записывал, что корвалолы, валидолы, корвалтабы, корвалменты - это мерзкие, стыдные и убивающие людей лекарства!" - сказал врач.

Он добавил, что, когда у человека болит сердце или повышается давление, ему нужен диагноз, препараты, которые нормализуют давление, улучшают кровоснабжение сердечной мышцы и которые дают ему шанс выжить.

"А наш человек, когда у него болит сердце или повышается давление, сосет валидол или пьет корвалол. А потом к нему приезжает скорая, когда уже инфаркт или инсульт. Поэтому, подобные лекарства - это чистый бандитизм!" - подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что если у вас есть врач, который выписал все, что положено и разрешил для успокоения еще и валидол пососать, то, пожалуйста. Но с таким же успехом, по словам врача, можно пососать барбариску.

Также эксперт прошелся и по стрептоциду, который попал в список необходимых лекарств.

"Ребята, последний микроб, на который действовал стрептоцид, сдох лет 20 назад. Что за лекарства вы придумали? Кто это написал?" - возмущается Комаровский.

Он напомнил, что с первых дней войны призывает такие списки отправлять ему, чтобы быстро получить консультацию о том, где фуфломицины, где просто пытаются заработать.