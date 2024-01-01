"Это был дурдом". Шеф-повар рассказал правду о популярном украинском ТВ-шоу

Это не была какая-то мечта

По его словам, победа в шоу не входила в список его мечтаний.

"Нет, это не входило в перечень мечтаний. Это скорее закрытый гештальт, наверное. В 2011 году "1+1" не взяли в проект. Я приехал на видеокастинг, возможно, я тогда стеснялся, хотя я уже тогда нормально стоял на сцене и в институте был капитаном команды КВН и там сборной. Я, прежде чем стать поваром, был отличным артистом. Пел в хоре, играл в КВН, рассказывал юморески. Не прошел в 2011 году, потом прошло 10 лет и появилась эта история. Лежу, смотрю телевизор, а там реклама "Пекельной кухни" - "если хочешь, то давай".

Трижды не взяли на "МастерШеф"

"Перед тем, тоже было обидно, не взяли на "МастерШеф". Три раза морочили мне голову, приглашали, я два раза отказал, третий раз решил с Люльком пойти. Это мой друг, попавший в супер финал "МастерШеф профессионалы". Блогер Коля Люлько", - добавил шеф-повар.

На момент проб он действительно думал совсем о другом и был в Полтавской области, где открывал ресторан.

"Лежу в гостинице, смотрю телевизор, Новый канал, реклама "Пекельной кухни" Я звоню к жене и говорю "давай попробуем", она отвечает "пробуй, заполняй анкету". Я захожу в этот же вечер на сайт и заполняю анкету, и отправляю. Через две недели звонок: "Вы там анкету заполняли?", я говорю, что да. Она отвечает, "ну давайте проведем с вами беседу и кастинг". Проводила кастинг женщина, по фамилии Масла. Не помню, как зовут, фамилию помню, потому что интересная фамилия"

"Два видеокастинга мы прошли и она говорит, ну мы вам перезвоним, если что. Прошло две-три недели, звонят мне снова и говорят, "добрый день, это из "Пекельной кухни. Поздравляем, вы прошли в следующий тур. Берите свое блюдо, приезжайте в Киев для видеокамер. Я как раз готовился к мастер-классу, у меня должен быть в Одессе. Большой мастер-класс дегустационный. Я беру это блюдо из мастер-класса, завакумировал, все красиво сделал и уехал с ним в Киев. Уехал на свой день рождения. У меня день рожденья 10 февраля. Они сказали мне три даты, 9,10,11 февраля. Ну думаю, выберу 10, чтобы повезло. А если нет, то скажу "ну у меня там сегодня день рождения, сделайте подарок". Ну а что", - рассказал Юрий.

Эти шоу - очень затратные

"Наш режиссер "Пекельной кухни", режиссировал две "Пекельні кухни" у соседей и типажи срезали, это такой формат. Это нужно все под формат. Я на самом деле не планировал. Я на второй проект пошел бы су-шефом. Знаете по иерархии, победитель становится су-шефом, но, к сожалению, второго проекта не сняли и неизвестно будут ли снимать, это очень затратно финансово, потому что я считал, примерно сколько они потеряли денег на продукты только"

Метро на нереальные деньги нагружали нам продуктов. Мы еще ели, нас кормили через "Ашан". Мы администраторам писали список, он садился в такси и ехал на закупки, там были у них скидки и договор с "Ашаном". А продукты для приготовления нам давало "Метро", полностью всю продуктовую корзину. Там на нереальные деньги плюс кормление всего персонала, съемочную группу и их там было более 20 человек. Мы снимались на Нивках в старой Экспо плазе. Там прошел видеокастинг, заполнили все документы и сказали, "ну ждите, если все получится, то мы вам позвоним".

"Прошло еще две-три недели и снова звонят говорят "добрый день, это "Пекельна кухня. Вы прошли в шоу, мы вас поздравляем. Мы вас ждем через две недели на такую-то дату, и мы сейчас вышлем в телеграмм список всего что вы должны взять с собой. Скажите семье, близким и родственникам, и на работе, что вас не будет два месяца и мы вас ждем в Киеве" - описал события шеф-повар.

Надо быть интересным режиссерам и зрителям

"Мы приехали, прогнозов никаких не было, выиграешь или нет. Это шоу, каким бы ты ни был профессионалом, если ты не интересен и режиссерам, ты не интересен и зрителям, если ты просто не интересен, и на тебя неинтересно смотреть через обїектив камеры, то ты беспонтовый, ненужный. Каким бы ты ни был специалистом, если ты не интересен и ничего не делаешь, то это не имеет смысла", - признается Юрий.

"Вот у нас была Яна, она плакала, кричала, смеялась и просто артистка. По ней театральное училище плачет. Она до такой степени умела это сделать. Ну если я злой, то я не буду этого делать, то я могу всех выматерить и принципиально не буду этого делать. Но она легко и ей в прикол"

Было очень тяжело

"Бывали моменты Костя забегал и такой" ребята, ну блин, ну, пожалуйста, ну делайте что-то, ну эмоции, ну улыбайтесь. Вас камера снимает, люди будут смотреть". Ну там были кадры, которые кирпичом лицо и все. Особенно у журналиста в этом вагончике, вдвоем. На тебя светит куча софитов, она сбоку сидит, и смотришь прямо, и тебе ставят кучу вопросов, и нужны эмоции. Когда целый день прошел, тебя снимают ночью, даже под утро. Ты уже тупо засыпаешь, а тебе нужно еще какие-то эмоции показывать, что-то там кричать, материться, смеяться. Давайте быстрее запишем и я быстрее пойду спать". Ведь когда было 20 человек, это был дурдом. 4 журналиста, 4 вагончика и нас 20. И с каждым нужно минимум полчаса. Люди разные, у каждого разные характеры, и каждый это по-разному воспринимает. Очень тяжело", - добавил победитель шоу.

"Ну и тоже, ты ведь не зная или ты победишь. Выходит так, что там тебя просто попрут, создадут против тебя коалицию, выведут тебя на номинацию, подставят тебя. Так получилось, что я ни разу не стоял в номинации за весь проект. Пару раз я тоже совершал ошибки, и мы все люди, и есть момент стресса, нервов, усталости, недосыпания и тд, и это дается в знаки, и там в некоторых моментах что-то пошло не так. Но в большинстве, вечером вылетали люди"

Мы многое не показывали зрителям

"Я там пару раз фишек запоров, я поднял руку и сказал что я запоров и сейчас переделаю. Ну просто, я прошел сколько тех запар в своей жизни, что мне так на камеру сказать, ну стоит 40 человек, ну и что. Летят чеки, а ты стоишь на своем процессе и выдаешь блюда. Тебе нужно просто выдать эти блюда, как в ресторане, быстро и красиво. Все эти заготовки делали мы и очень многое не показали зрителям. Мы по ночам делали заготовки. Чем меньше людей вставало, тем дольше мы это делали, особенно последние разы. Мы там стояли до 6-7 утра, пока не приходила съемочная группа с режиссером и не выгоняла тебя. Говорят "идите отсюда к х*ерам собачим, дайте подготовить площадку для съемки". А мы еще стоим и доделываем эти заготовки всю ночь бодрствуя", - говорит Юрий.

Хейтеры – это ужас

"Я же этого не рассказывал, не показывал и все там гнусные вещи писали, а так хотелось бы увидеть эти лица, кто бы побывал на нашем месте хоть раз. "Да вы все там готовить не умеете, вы все рукожопы". Там писали хейтеры, жесточайшие. То же самое, что и на "МастерШеф" Иногда не понимаешь, сколько у людей желчи и говна в голове, чтобы сидеть и писать такие вещи. В жизни больше нечем заняться, чем обсуждать, обсирать других людей. Человек для того, чтобы там стоять, прошел путь и он не просто так попал. Ну он клоун или не клоун, он не просто так туда попал и чтобы туда попасть, надо пройти какой-то определенный путь".

"Это уже какие-то личные вещи, сначала они меня просто невероятно бесила. А мне говорят и ты просто убей, не обращай внимания. Меня на самом деле очень мало обсырали. Были моменты, но немного. Я читал это все в ютубе, специально читал и перечитывал все комментарии. Я раньше не читал, но пока мне коллега не сказал "Юрчик, а ты почитай комменты, там такую дичь пишут, что голова качается". Думаю, ну давай почитаю. Это действительно плохой совет, мне это портило настроение. Думаю себе, ну люди, ну что с вами", - описал свое отношение Диденко.