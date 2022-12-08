Это была порча: Маша Ефросинина впервые рассказала, как чуть не погибла на празднике Горбунова

Что произошло на празднике?

В новом выпуске YouTube-шоу "Дорослих дівчат" Полякова и Ефросинина обсуждали привороты, ведьма и магию. И во время беседы Маша вспомнила случай, который мог стоить ей жизни.

История случилась на дне рождения Юрия Горбунова четыре года назад. Телеведущая рассказывает, что праздник был устроен на деревянном понтоне на Трухановом острове.

"Я с букетом цветов, Тимур немного позади, прихожу поздравлять Юрка, дарю ему цветы, вижу Катю Осадчую, где-то в 10 шагах от меня. И именно я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я иду под воду. Под водой торчит железный штырь, протыкающий мне бедро в сантиметре от моего живота. То есть еще сантиметр, и она полностью меня проткнула бы и вылезла бы где-то в районе горла, я бы была уже мертва", - поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина впервые рассказала об сглажении (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однако на этом жуткая история не завершилась. На следующий день Горбунов позвонил подруге и посоветовал обратиться к "специальному человеку".

"Мне нашли человека, к которому, как говорится, ездит весь Киев. Она делает очень распространенную в Украине штуку, это называется сливать на воск, и будто с тебя вся нечисть, сглаз сходит. И она сказала, что мне реально сделано на профессиональную смерть от 2014 года, как я уволилась с Нового канала, у меня действительно никак не складывалась карьера", - шокировала знаменитость.

Если вернуться в прошлое, то это было так: Маша Ефросинина почти не появлялась на экранах украинцев.

В результате сглажения Ефросинина потеряла карьеру (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

По словам ведущей, сглазила ее близкая коллега. Но все-таки карьера Ефросининой пошла вверх.

"Не знаю кто это, ей с этим жить. Но эта женщина достаточно часто рассказывала, что она делает все это. В 2018 году меня зовут на "Танцы со звездами", и понемногу пошло все. В 2019 году у меня была уже куча проектов, кино, 2020 год, COVID, мы развили "Экзамен", пошел YouTube-канал", - поделилась Ефросинина.