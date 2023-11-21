Это бесплатно. Украинцам опровергли один из главных мифов про диабет

В Украине есть миф, что за тест-полоски для глюкометра диабетикам нужно платить. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.
Тест-полоски для пациентов с диабетом I типа вошли в программу "Доступные лекарства". С 8 октября 2023 года тест-полоски можно получить бесплатно или с частичной доплатой.
Реимбурсации подлежат 23 торговых названия тест-полосок. Просмотреть их можно в Реестре лекарственных средств и медицинских изделий.
Врач выписывает е-рецепт из расчета, что максимальная суточная доза составляет 5 тест-полосок, а максимальный период курса лечения по е-рецепту 90 дней.
Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и изделия по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или через дашборд на сайте НСЗУ.
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Кстати, появились весы, помогающие выявлять ранние признаки диабета.