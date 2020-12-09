У ТРЦ Києва охорона побила хлопця за "неправильну" захисну маску (відео)

У Києві у великому торгово-розважальному центрі Ocean Plaza охорона побила хлопця за "неправильну" захисну маску. Відвідувач ТРЦ намагався пройти, використовуючи шарф замість маски.

Але пильні охоронці це помітили і зупинили молодого чоловіка. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook. Після розборок на словах сталася бійка, а закінчилося все викликом поліції та складанням протоколу.

В якийсь момент словесної перепалки хлопець махнув рукою в бік жінки охоронця.

"От зараз ти кров'ю похаркаєшся", - сказала жінка у формі, а потім послідувала відповідна реакція з рукоприкладством.

Хлопця штовхнули, і він завалив рамки металодетектора і опинився на підлозі.

"Ооо, ось це ти потрапив на бабки", - коментує охорона.

"Відмінний приклад охорони, яка повинна зникнути з розвинених ТРЦ. Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати", - підписані кадри.

Обережно, відео 18+.

Охорона ТРЦ Ocean Plaza побила хлопця (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Українці активно коментують інцидент. Причому критикують, як нахрапистого відвідувача, так і охорону.

"Ну, таке, всього потроху... Чувак сильно борзий, бабі цій не місце в охороні. Руками нехай вдома у себе махає, чи там десь ввечері по підворіттях.

В Оушені сама бикувата охорона, іноді здається що вони зеків туди понабирали.

Яка б охорона, найчастіше, неадекватна не була, але бидло покупців у нас завжди вистачало.

Чому в нас так багато дебілів. Нема маски не йди. Невже важко дотримуватись правил, щоб поберегти себе і інших", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що охоронець ТРЦ Gulliver в Києві не пускав неповнолітню дівчинку в туалет, оскільки вона була не так одягнена, як він вважав за потрібне.

Також повідомлялося, що в Києві будівництво скандального ТРЦ перетворилася у величезний брудний "басейн".