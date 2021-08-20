ТРЦ "Караван Outlet" анонсував національний мистецький конкурс OPEN ART

ТРЦ "Караван Outlet" розпочинає проект "Рік мистецтва в Каравані" та оголошує національний конкурс для художників, що працюють із публічним мистецтвом.

"Ми шукаємо ідеї артпроектів (скульптур та інсталяцій), щоб встановити три найцікавіших у просторі нашого ТРЦ. Темою робіт стане важливий суспільний запит: етична мода та екологічне мислення", - йдеться в повідомленні.

Кожен з проектів оцінить професійне журі, у складі якого авторитетні арткритики, куратори сучасного мистецтва, художники та галеристи: Костянтин Дорошенко, Леся Хоменко, Денис Белькевич, Юлія Волошина, а також генеральний директор DCH Infrastructure & Real Estate, керуючої компанії мережі ТРЦ "Караван" Ірина Поварчук.

Заявки від художників з усієї України приймаються до 11 вересня 2021 року включно, шорт-ліст буде анонсовано 20 вересня, а 24 вересня ми оголосимо переможців.

Ідеї, що переможуть, протягом 2021 та 2022 року будуть реалізовані коштом "Караван Outlet" в галереях торговельного-розважального центру, а володар призу глядацьких симпатій отримає цінний подарунок.

"ТРЦ "Караван Outlet" - сучасний суспільний майданчик, який відвідує понад 10 млн людей на рік, а його функціонал виходить за рамки шопінгу та розваг. Ми прагнемо сформувати для відвідувачів середовище, що сприяє відкриттю нового й генерації нестандартних ідей та підтримує диспут на важливі для соціуму теми. Вагомою для нас є також можливість підтримати українських митців, надати простір для втілення їх ідей, презентувати широкому загалу", - зазначає Ірина Поварчук, генеральна директорка DCH Infrastructure & Real Estate.

Конкурс організовано у співпраці з Port.agency - агенцією культурного менеджменту, яка працює на межі взаємодії бізнесу та мистецтва.

Подати заявку на участь та дізнатися більше про конкурс можна на сайті.

ТРЦ "Караван Outlet" - сучасний, найбільший в Україні та Києві аутлет-центр з яскравим впізнаваним стилем. Це поєднання раціонального шопінгу європейського рівня та розваг для всієї родини. ТРЦ "Караван Outlet" входить до мережі ТРЦ "Караван", з торговельними майданчиками в містах-мільйонниках: Києві, Харкові та Дніпрі.