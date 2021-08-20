ТРЦ "Караван Outlet" анонсировал национальный художественный конкурс OPEN ART

ТРЦ "Караван Outlet" начинает проект "Год искусства в Караване" и объявляет национальный конкурс для художников, работающих с публичным искусством.

"ТРЦ ищет идеи арт-проектов (скульптур и инсталляций), чтобы установить три самые интересные в своем пространстве. Темой работ станет важный общественный запрос: этическая мода и экологическое мышление", - говорится в сообщении.

Каждый из проектов оценит профессиональное жюри, в составе которого авторитетные арт-критики, кураторы современного искусства, художники и галеристы Константин Дорошенко, Леся Хоменко, Денис Белькевич, Юлия Волошина, а также генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate, управляющей компании сети ТРЦ "Карава" Ирина Поварчук.

Заявки художников со всей Украины принимаются до 11 сентября 2021 включительно, шорт-лист будет анонсирован 20 сентября, а 24 сентября будут объявлены победители.

Караван Outlet установит лучшие работы в галереях торгово-развлекательного центра, а обладатель приза зрительских симпатий получит ценный подарок.

"ТРЦ "Караван Outlet" - современное общественное пространство, которое посещает свыше 10 млн человек в год, а его роль выходит за рамки шопинга и развлечений. ТРЦ стремится сформировать для посетителей среду, которая будет способствовать познанию нового, генерации нестандартных идей, а также поддерживать диалог на важные для социума темы. Этим проектом мы также хотели бы поддержать украинских художников, предоставить пространство для воплощения их идей, представить их широкой общественности", - отмечает Ирина Поварчук, генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate.

Конкурс организован в сотрудничестве с Port.agency - агентством культурного менеджмента, которое работает на грани взаимодействия бизнеса и искусства.

Подать заявку на участие и узнать больше о конкурсе можно на сайте.

ТРЦ "Караван" - современный, крупнейший в Украине и Киеве аутлет-центр с ярким узнаваемым стилем. Это сочетание рационального шопинга европейского уровня и развлечений для всей семьи. ТРЦ "Караван Outlet" входит в сети ТРЦ "Караван", с торговыми площадками в городах-миллионниках: Киеве, Харькове и Днепре.