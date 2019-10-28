Потрійне вбивство під Одесою: друг сім'ї позбавив життя подружжя і їх сина

В селі Роздольне Одеської області сталося потрійне вбивство. Подружню пару і їх молодшого сина позбавив життя чоловік. Тіло мертвого батька знайшов у будинку старший син, коли приїхав додому, а незабаром знайшли і тіло матері і молодшого сина. Трупи знайшли у вигрібній ямі. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Вбивство скоїв друг сім'ї і потім у всьому зізнався поліції. Трагедія сталася під час вживання спиртних напоїв. Друг сімейства вдарив батька так, що той миттєво помер. Потім убив і свідків, щоб уникнути покарання.

Відео: Чоловік позбавив життя всю сім'ю (YouTube/ТСН)

"Пенсіонера з ознаками насильницької смерті виявив старший син, який, не дочекавшись матері і брата в Одесі, де вони повинні були зустрітися, намагався їм додзвонитися", - розповіли в поліції.

Чоловік одразу викликав поліцію, якій повідомив про вбивство батька, а також про зникнення матері і молодшого брата. Правоохоронці оперативно встановили підозрюваного - 47-річного чоловіка, що раніше був засуджений за майнові злочини, який підтримував приятельські стосунки з зазначеної сім'єю.

Досудове слідство за фактом умисного вбивства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) триває.