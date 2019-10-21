У Запоріжжі жінка з ножем накинувся на трьох дітей

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Дітей з ножовими пораненнями доставили в лікарню

У Запоріжжі жінка нанесла ножові поранення трьом своїм дітям, після чого намагалася вчинити самогубство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Повідомляється, що подія сталася вчора близько 10 години вечора по вул. Ігоря Сікорського. Правоохоронці встановили, що жінка 1989 року народження вдома накинулася з кухонним ножем на своїх дітей 2010, 2012 і 2016 року народження. Після цього вона намагалася накласти на себе руки, перерізавши передпліччя.

Дітей негайно доставили в лікарню. Жінку після надання допомоги госпіталізували в спеціалізований медичний заклад.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на кілька чоловіків у Дніпровському районі. Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель. Під час проведення обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри і кілька ножів, які направили на проведення експертизи.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Манчестері (Британія) чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру "Манчестер Арндейл". П'ять людей отримали ножові поранення.