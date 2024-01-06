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Трем знакам Зодиака сказочно повезет. Узнайте, кому сулят счастье карты Таро

Что сулит гороскоп по картам Таро на январь (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Таро-гороскоп на январь сулит невероятное везение представителям трех знаков Зодиака. Они смогут воплотить свои мечты в реальность и не думать о плохом.

Кому повезет в январе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Телец

Не бойтесь принимать поддержку. Карты Таро сулят вам сильное плечо, на которое вы сможете опереться. Человек с большим сердцем и доброй душой готов стать вашим проводником, с ним вы обойдете все неприятности стороной.

В январе вам стоит ждать удивительных событий. Они заставят вас забыть о грусти и по-новому взглянуть на этот мир. Не запирайте свое сердце на замок, ведь уже скоро вы сможете найти любовь.

Скорпион

В январе вам придется встретиться с прошлым. Карты-Таро сулят хорошие новости и неожиданные откровения. В вашу жизнь может вернуться человек, который в прошлом был очень важен. И он подарит лишь радость и счастье.

Будьте готовы к тому, что на вашем пороге окажутся гости. В январе вы будете много веселиться и проведете время рядом с людьми, которые вас ценят и любят. И именно эти моменты подарят вам веру в то, что удача точно на вашей стороне.

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