Трійця в Україні 2020: всі традиції і заборони свята

Трійцю в Україні у 2020 році будуть відзначати в неділю, 7 червня. Дата цього свята непостійна, його відзначають через сім тижнів після одного з найголовніших християнських свят – Великодня. Варто зазначити, що католики відзначили Трійцю трохи раніше – 22 травня.

Традиційно, на Трійцю українці отримують додатковий вихідний. В цьому році таким днем стане понеділок, 8 червня. Таким чином Україна буде відпочивати три дні поспіль з 6 по 8 червня. Які існують традиції та заборони на Трійцю – в матеріалі Styler.

Традицією на Трійцю

Трійця – одне з найбільших християнських свят. Віряни згадують в цей день зішестя Святого духа на апостолів. Вони почали говорити на різних мовах і проповідувати вчення Христа в інших країнах.

Напередодні свята в дім приносять зелені гілки дерев, букети з польових квітів. Будинки прикрашають гілками клена, м'яти, папороті. Також використовують листя лопуха, чебрець, васильки.

Вранці християни відправляються на святкове богослужіння та причастя. Храми також прикрашені живою зеленню, а парафіяни приносять на службу зелені букети та гілочки, щоб освятити, а потім прикрасити ними ікони у своїх будинках. Вважається, що такі гілочки та букети захищають від ворогів і лихого ока, а також оберігає будинок під час грози.

Після богослужінь у церкві християни відправляються додому до святкових столів, а також ходять у гості до близьким родичам і друзям. На столах зазвичай стоять страви з яєць і салати із зелені. Така їжа додає більше сил і енергії.

У цей день заведено свататися і знайомитися з майбутніми родичами. Також можна проводити обряд хрещення немовлят.

Що заборонено робити на Трійцю

На це свято існують суворі заборони по домашньому господарству. Категорично не можна прибирати в хаті, мити підлогу, прасувати білизну, шити, в'язати, прати. Не можна працювати в саду і на городі. В давнину вважали, що така робота буде марною і не принесе позитивного результату.

На другий день свята заборони більш м'які й християнам дозволяється братися за важливі справи та роботу після ранкової служби в церкві. Працювати на Трійцю можна, якщо не можна виконати свої справи в інший день. У першу чергу це стосується професій, для яких вихідних днів не буває – лікарі, пожежники, поліція, рятувальники.

На Трійцю не можна стригтися, фарбувати волосся, робити манікюр, мити голову, влаштовувати банний день. Однак ці заборони не стосуються маленьких дітей, хворих і людей похилого віку – при необхідності їх можна помити.

Також на Трійцю не можна купатися в різних водоймах – озерах, річках, морях, ставках і навіть басейнах. Існує повір'я, що нечиста сила в ці дні може потягти під воду. Церква не підтримує такі заборони, але радить відпочивати на пляжах тільки після відвідування святкових богослужінь.

Напередодні Трійці, а також в саме свято не заведено вінчатися і грати весілля. Субота перед Трійцею – день пам'яті покійних, його варто провести в суворому пості та молитвах.

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