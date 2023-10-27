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У трех знаков Зодиака начинается новая жизнь

Гороскоп на выходные сулит грандиозные перемены (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Хелен Феникс рассказала, что ближайшие выходные принесут много радости представителям трех знаков Зодиака. Их жизнь изменится, самым переломным моментом станет воскресенье, 29 октября.

Кому ждать судьбоносных перемен и к чему стоит готовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Лев

У вас начинается новая жизнь, вы сможете двигаться вперед без оглядки в прошлое. Однако это не значит, что вам можно витать в облаках. Мечтать не время, нужно действовать и приложить максимум усилий для достижения успеха.

В вашей жизни появятся новые препятствия, вам придется собрать всю волю в кулак и бороться за счастье. Не теряйте надежду, у вас все получится. Судьба щедро вознаградит вас за все старания, если вы не начнете опускать руки.

Вас ждут невероятные приключения. Новая жизнь подарит вам массу приятных эмоций, наслаждайтесь этими моментами и не думайте о плохом. Позвольте себе искренне порадоваться, устройте праздник. Однако не спешите впускать в свою жизнь незнакомцев.

Будьте осторожны с теми, кто стремится сильно с вами сблизиться. Держите дистанцию, пусть новые люди наблюдают за вами лишь со стороны. Сохраняя вокруг себя уютную компанию, вы будто бы живете в микро-мире, в котором вам точно ничего не грозит.

Станьте стратегом и продумайте наперед несколько шагов. Новая жизнь подарит вам массу позитива, не позвольте незначительным проблемам все испортить. К тому же, в эти выходные вы сможете найти вторую половинку. Если же у вас уже есть любимый человек - ждите подарков.

Напомним, ранее стало известно, что три знака Зодиака забудут о проблемах, Вселенная подарит им крылья.

Также мы рассказывали, что уже 28 октября кровавое полнолуние сильно огорчит эти знаки Зодиака.

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