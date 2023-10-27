У трех знаков Зодиака начинается новая жизнь

Кому ждать судьбоносных перемен и к чему стоит готовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify .

Лев

У вас начинается новая жизнь, вы сможете двигаться вперед без оглядки в прошлое. Однако это не значит, что вам можно витать в облаках. Мечтать не время, нужно действовать и приложить максимум усилий для достижения успеха.

В вашей жизни появятся новые препятствия, вам придется собрать всю волю в кулак и бороться за счастье. Не теряйте надежду, у вас все получится. Судьба щедро вознаградит вас за все старания, если вы не начнете опускать руки.

Козерог

Вас ждут невероятные приключения. Новая жизнь подарит вам массу приятных эмоций, наслаждайтесь этими моментами и не думайте о плохом. Позвольте себе искренне порадоваться, устройте праздник. Однако не спешите впускать в свою жизнь незнакомцев.

Будьте осторожны с теми, кто стремится сильно с вами сблизиться. Держите дистанцию, пусть новые люди наблюдают за вами лишь со стороны. Сохраняя вокруг себя уютную компанию, вы будто бы живете в микро-мире, в котором вам точно ничего не грозит.

Рыбы

Вы окажетесь перед выбором, придется принять важное решение. Оно изменит вашу жизнь. Не бойтесь ошибиться, думайте о себе и не позволяйте обстоятельствам портить ваши планы. Если вы сможете правильно расставить приоритеты и проявить все свои таланты - успех гарантирован.

Станьте стратегом и продумайте наперед несколько шагов. Новая жизнь подарит вам массу позитива, не позвольте незначительным проблемам все испортить. К тому же, в эти выходные вы сможете найти вторую половинку. Если же у вас уже есть любимый человек - ждите подарков.