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Троєщина-Осокорки: у Києві з'явиться нова лінія метро (схема)

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 14:59
Троєщина-Осокорки: у Києві з'явиться нова лінія метро (схема) Фото: у Києві побудують нову лінію метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро в Києві оголосило про свої плани побудувати нову лінію підземки, яка з'єднає Троєщину і Осокорки.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами парламентарія, Кабінет міністрів виділив 50 мільйонів гривень на коригування проекту Лівобережної лінії метрополітену Троєщина - Осокорки. Також 50 мільйонів гривень спрямували на коригування проекту ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Вокальна" до станції "Райдужна".

Нагадаємо, що перша частина нової лінії буде починатися від вулиці Милославської до станції метро "Лівобережна" і електродепо "Троєщина". На ній буде шість станцій. Про терміни виконання проекту не повідомляється.

Раніше в мережі була опублікована схема можливої гілки метро між Троєщиною і Осокорками.

Троєщина-Осокорки: у Києві з'явиться нова лінія метро (схема)

Схема нової лінії метро Троєщина-Осокорки

Довгоочікуване метро

Нагадаємо, що кияни вже давно чекають будівництва метро на Троєщину. Ці обіцянки політики і чиновники дають вже котрий рік, а тим часом люди витрачають багато часу, щоб добиратися з Троєщини до найближчої підземки.

Зазначимо, що за останні вісім років у Києві не відкрили жодної нової станції метро. Останній раз відкривали станцію "Теремки" восени 2013 року.

Зараз метро будують до житлового масиву Виноградар. Там планують відкрити дві станції - "Мостицька"і" Проспект Правди".

Нагадаємо, у Києві будівництво довгоочікуваного метро на Троєщину вже де-факто стартувало.

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