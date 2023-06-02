Троица, или "Зелена неділя" 2023: главные традиции, обычаи и приметы праздника

А вот во времена язычества наши предки в этот период праздновали завершение весеннего календарного цикла и начало лета. Поэтому и принято украшать дома ветвями деревьев и цветами, чтобы призвать будущий урожай.

Троица, или "Зелена неділя" считается одним из 12 важнейших христианских праздников. Ее отмечают спустя пятьдесят дней после Пасхи. Именно в этот день, по верованиям, на апостолов Христа сошел Святой Дух.

Об обычаях, традициях и приметах "Зеленої неділі" читайте в материале ниже.

Обычаи и традиции

Накануне в субботу традиционно следует помянуть умерших родственников и посетить кладбище. А в Зеленое воскресенье принято освящать букет полевых цветов и растений. Его в течение года хранят за иконами. В народе верят, что эти травы способны защитить во время грозы. Часто засушенную зелень сжигают над головой ребенка, если у него есть испуг.

Специально к празднику хозяева украшают двор и дом зеленью. Чаще используют ветви клена, ивы, липы, акации, ясеня, ореха и дуба. Считалось, что эта зелень должна защитить двор от русалок, которые "буянят" на Зеленые праздники. Категорически нельзя украшать дом осиной, потому что по преданию именно на этом дереве повесился Иуда.

Также принято было собираться семьей за праздничным столом для угощений, а затем начинались гуляния. Зеленые праздники считались девичьим праздником. Молодежь плела венки в эти дни и пускала их на воду для гадания.

Троица была удачным временем для сватовства - если в это время отправляли сватов, а на Покровы 14 октября гуляли свадьбу, то это считалось залогом удачной супружеской жизни.

К вечеру хозяйки выносили на улицу или ставили на открытое окно выпечку - это было угощение для умерших родственников. Взамен те должны были просить природу дать щедрый урожай.

Строго запрещено было в "Зелену неділю" проводить какие-либо земляные работы или рубить дрова. Также нельзя было купаться всю неделю и оставлять скот на пастбище или у водоемов. Были верования, что русалки заберут их себе.

До сих пор в некоторых регионах на водоемах принято начинать купаться только после Зеленых праздников. Считается, что тогда вода уже становится безопасной, потому что в ней нет нечистых сил. При первом купании надо сказать: "Святий Дух в воду бух, дідько з води, я - до води, бух!".

Приметы праздника

Наши предки верили, что для того, чтобы в течение года у человека случались только хорошие события, на праздники нельзя отказывать другим в помощи. Стоит самому проявлять инициативу и подавали милостыню нуждающимся.

Была особая примета, связанная со скатертью, которой застилали праздничный стол. Ее потом хоронили и никому не показывали. В народе верили, что от этого зависит, женятся ли одинокие члены семьи - скатерть вроде бы должна помочь встретить хорошую партию для брака.

В старину украинцы по погоде на "Зелену неділю" определяли, каким будет урожай. Если на праздник идет мелкий дождь, а затем сразу выходит солнце - год будет щедрым. Особенно урожай ягод, грибов и зерновых.

Считалось, что роса, выпавшая на Троицу, дарит красоту. Поэтому девушки ею умывались, чтобы сохранить молодость.

Плохой приметой считалось делать заборы и любые перегородки на праздник. Это должно было принести неприятности и болезни.