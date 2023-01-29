Тревожность и провокации: астропсихолог сделала предупреждение на февраль 2023

Общая характеристика февраля

Февраль по энергиям месяц, в котором мы "замрем в ожидании". О нем много писали и говорили, что в ближайшее время будет решающим для Украины. И это напряжение иногда будет напоминать о себе в воздухе.

В целом энергии месяца неплохие. Февраль – время, когда нужно быть собранными, сконцентрированными и дисциплинированными.

Энергии начала месяца неоднозначны. Могут возникать многие вопросы самокопания, возможно, активизируется внутренний критик, который будет придираться ко всему. На этом фоне может тянуть "заесть" свою проблему. Поэтому следите за питанием и не налегайте, есть риск прибавить в весе.

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Хорошо строить планы, но планировать недостаточно. Нужно также делать какие-то действия для реализации, повышения уровня жизни, навести порядок в деньгах. А именно в действиях и может ощущаться некая апатия. Может возникнуть желание все оставить на уровне планов, откладывая действия на потом. Неуверенность в собственных силах.

"Поэтому вспоминаем о самодисциплине. Нужен четкий план и поддержка соседей, знакомых. С единомышленниками больше шансов получить результат", – советует эксперт.

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Хорошо провести это время на природе с близкими людьми. Подумайте о своих желаниях и о том, какие действия помогут в их реализации. Будьте внимательны к своему здоровью, если что-то беспокоит, запишитесь на плановую консультацию.

Ближе к середине февраля есть вероятность, что в этот период будут достигнуты какие-то договоренности, но из-за определенных сложностей. Это могут быть небольшие шаги к переговорам, что-то может сдвинуться с места.

"Также во второй половине месяца следует обратить внимание на отношения с партнерами. Могут возникать сложности в договоренностях. Люди могут казаться подозрительными и вы можете надумать себе что-то о других. Опирайся на факты, принимая решения", – советует астропсихолог.

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Этот период может давать тревожный фон. Какие-либо ограничения могут обсуждать в отношении населения. Вероятны новые штрафы, возможно, усложнение выезда за границу.

23-24 февраля нервозность может повыситься

В этот период Луна в Овне вместе с Юпитером и Венерой.

Осторожно с эмоциями – может ощущаться противостояние своего импульса и других людей. Возможны разногласия, когда кажется, что в партнерстве не ценят твое мнение, опыт. Могут быть конфликты с партнером, ссора, надолго оставившая осадок.

"Не ведитесь на провокации. Старайтесь соблюдать баланс по своему состоянию в течение месяца. Если будете испытывать напряжение, дайте себе время отдохнуть и перейти на какие-нибудь приятные дела, которые развлекут вас и дадут ресурс", – резюмировала Алена Лесная.