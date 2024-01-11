"Трехлетнего ребенка забрали из собачьей будки". История Елены Ивановой, которая с мужем воспитывает 22 детей

Елена Иванова родом из Днепропетровской области. Она всегда мечтала о большой семье, хотя не была замужем и у нее не было детей. Однажды женщина встретила своего будущего мужа, с которым вместе уже 30 лет. У них родилась дочь София, и будто все мечты стали реальностью. Однако одно объявление в газете кардинально все изменило...

РБК-Украина (проект Styler) пообщалось с Еленой Ивановой об усыновлении и воспитании 22 детей, быте семьи и полной отдаче себя детям.

С чего все начиналось

Елена и Иван родили общую дочь Софию. В тот период районная газета написала о том, что маленький мальчик остался без родительской опеки. Потому долго не раздумывая Ивановы забрали ребенка к себе.

"Когда дочь подросла, она начала просить сестренку, потому что, мол, мальчиков в семье больше. Мы хотели еще детей и взяли Дашу. Когда старшие дети выросли, Даша осталась одна, и мы решили взять мальчика Женю с сестрой Кариной", - рассказывает Елена.

Служба семьи по делам детей предложила им стать детским домом семейного типа. Благотворительная организация помогла построить дом побольше, чтобы места хватило всем.

Елена и Иван воспитали 22 детей (фото: личный архив)

Вместе с усыновленным Сергеем и родной Софией, пара вырастила уже 13 детей. Сейчас многие из них живут отдельно, работают и даже строят собственную семью. Однако в семье Ивановых находятся еще девять детей: Даниил (19), Иван (18), Анжелика (17), Руслана (13), Екатерина (13), Алексей (13), Владимир (12), Михаил (12) и Артем (10).

О трудностях воспитания детей

"Дети преимущественно непростые, сейчас у меня шестеро с задержкой психического развития. В быту и ориентировании в социуме - ничем не отличаются от сверстников. Это отражается только на учебе. Но все мои дети замечательные. И радости, и сложности возникают со всеми. Но за все время мы имели две, как я их шутливо называю, "террористические организации", - смеется Елена.

Речь идет о Виталии, который уже строит собственную жизнь, и Володе. Иногда меньшего "постигает плохое настроение", и тогда он начинает безобразничать и обижать других.

"Его мама злоупотребляла алкоголем, отца никто не знает. Ребенка в трехлетнем возрасте забрали из собачьей будки, где он прятался, чтобы не замерзнуть. И еще тогда мальчик привык, что нужно самому добыть себе еду, чтобы выжить. Так до сих пор защищается от мира атаками на других", - делится женщина.

Она добавляет, что многих людей не интересует история прошлой жизни детей. Люди видят нынешнюю красивую картинку, а еще считают деньги, которые семья получает на детей, не считая расходов.

По 15 литров борща в день

В Украине на содержание каждого ребенка в ДБСТ ежемесячно выплачивается около 7 300 гривен, то есть 2,5 прожиточного минимума. А также выплачивает по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка как зарплату.

Очевидно, что расходы в детском доме семейного типа гораздо выше среднестатистической семьи.

Например, стиральная машинка в семье Ивановых не работает дольше года из-за большой нагрузки. Двух килограммов макарон или любой крупы хватает на один день.

"Борщ варю в 15-литровой кастрюле. Чтобы замесить пирожки, тесто нужно ставить на три литра молока. Хлеб пеку сама, раз в два дня - восемь буханок. Вот завтра мне нужно отвезти детей на новогоднюю елку в райцентр: это и транспорт на десятерых, и как-то развлечься надо", - рассказывает Елена о быте.

В столь большой семье быт занимает много времени и требует много ресурсов (фото: личный архив)

В то же время, они с мужем обеспечили детей всем необходимым для получения образования: хорошие телефоны, ноутбуки и планшеты.

Эмоциональное напряжение и радость внуков

Конечно, никто не робот. Поэтому от постоянных нагрузок маме иногда бывает тяжело. В такие моменты необходимо переключаться.

"Сажусь на мотоцикл или на велосипед. У нас здесь лес неподалеку, еду туда. Мне нужно хотя бы пару часов походить, успокоиться. Могу петь, могу плакать, цветы собираю - так выпускаю свои эмоции. Дома 11 человек - и так постоянно. Иногда эмоционально тяжело, когда все время должен быть в водовороте событий", - откровенно говорит Елена.

Однако ее голос веселеет, когда она вспоминает о внуках.

"Старшие дети еще и внуков на все каникулы привозят. Когда все приезжают на праздники с детьми, женами, невестами, нас садится за столы 38 человек! Дом теперь очень большой. Всех есть где разместить на ночь, чем накормить, и праздники у нас очень веселые!" - с улыбкой говорит женщина.

Работу и отдых семья проводит всегда вместе (фото: личный архив)

Чем сегодня занимаются дети

Елена и Иван занимаются детьми уже более 30 лет. За это время многие уже устроили собственную жизнь, чем родители очень гордятся.

Сергей стал главным менеджером на мебельной фабрике в Днепре. София работает врачом-реаниматологом. Юра по специальности водитель, а сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Женя поступил в металлургическую академию в Днепре и продает мобильные телефоны в собственном магазине. Его сестра Карина учится в техникуме и продает косметику в своем магазинчике. Даша заведует магазином одной из известных в Украине сетей. Саша работает учителем физкультуры, Другая Даша учится в Петриковском училище повара, Настя очень хорошо рисует в Петриковском художественном училище.

Важную роль для семьи сыграл и папа Иван. Он построил дом, занимается хозяйством и передает свои "мужские" умения парням.

Елена с мужем Иваном (фото: личный архив)

"Ваня много души вложил в наше дело. Все, что наши сыновья умеют делать руками, то все от него. Велосипед, мопед, машина, трактор - это все на папе. Теплицы у нас, ульи. Раньше вообще хозяйство было большое: и скот, и свиньи, и птица", - рассказывает о муже Елена.

Сейчас семья отказалась от крупного скота и других домашних животных, ведь вырастить их стало дороже, чем приобрести.

В семье также есть правило: вместе работают, вместе отдыхают.

"Есть дни, когда, например, нужно выкопать картошку. Тогда встаем рано, вместе набрасываемся на ту работу и за один день ее делаем полностью. А вечером девочки начистят картошки, папа на огне ее нажарит, включаем музыку и отдыхаем все вместе, танцуем. С первого дня так было принято: если работаем - то все, но и отдыхаем - все вместе", - отмечает Елена.