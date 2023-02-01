Держали в плену за "шпионаж на США": новая история в музее "Голоса мирных"

"Вечером 25-го взорвали дамбу, был бой, вспышки, были слышны взрывы. Потом приехала бронированная техника, видимо, разведка. Утром начала заезжать колонна. Я точно могу сказать, что в 7:23 26 числа русские уже были в Козаровичах. Началась оккупация", - вспоминает Анатолий.

После нескольких неудачных попыток разместиться, прекращавших огонь украинских защитников, оккупанты зашли на дачи и выставили позиции в 300 метрах от дома Анатолия. Когда рядом стало прилетать, он с женой и родителями переехал к родственникам. Оккупанты базировались на территории предприятия, где Анатолий раньше работал главным механиком. Его заметили и вскоре пришли.

"Увидели мою СМС к живущему в Америке брату. Сказали, что я американский шпион, что передаю туда о них сведения, и задержали меня. Пробыл я в плену до 12-го числа. Учитывая возраст, меня не трогали, только морально. давили, угрожали. А молодым ребятам доставалось", - рассказывает мужчина.

Когда Анатолий вернулся, увидел изуродованные здания, сожженные склады, разбитые ангары. Он сравнивает русских с ордой: набежали, ограбили, сожгли. А когда увидели, что им "бьют по зубам", скрылись.

"Воюет против нас не путин, и не шойгу, и не русская армия, воюют все русские. К нам приходило много: были здесь и шведы, и поляки, и турки с татарами, ордынцы набегали. Все они здесь остались. Остаются и эти", - уверен Анатолий.

Напомним, архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 55 000 историй.