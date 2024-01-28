"Тридцать часов на нуле с пехотой": украинский фотограф показал реальные будни военных (фото)

Константин Либеров показал реалии военных на нуле

"Тридцать часов в нуле с пехотой. Тридцать часов в тесном блиндаже 1,5 на 1,5 метра", - начинает свой рассказ фотограф.

Заезжали военные с Константином на позиции в Харьковскую область ночью через темный лес. На подъезде они видели разрывы от артиллерии. Гусянку очень хорошо слышно, дорога одна. А разрывы были все ближе к ним.

"Забегаем в темный влажный блиндаж, где едва смогли поместиться все вместе (5 человек). По нам сразу начинают работать грады и стволка. Враг в 50-70 метрах, видит и слышит все. Он хочет крови. В блиндаже трое ребят, которые уже должны заходить на позиции. Минут 40 они ждут, пока закончится обстрел. Немного стихает и ребята выдвигаются на позиции", - рассказывает в посте Константин

Почти сразу по рации слышны крики "300!". Один из ребят встал на "лепесток", до позиций он так и не дошел. Двое раненых, один тяжелый.

Как проходят тридцать часов украинских военных на нуле (фото: instagram.com/libkos)

В полной темноте, никаких фонарей, четверо военных на носилках бегом несут тяжелого к точке эвакуации. Как только загрузили его в броню - начинается обстрел. Не менее 15 разрывов тяжелой арты. В ушах был звон и Константина немного контузило.

"Добегаем до укрытия и так сидим до утра: в маленькой норке 5 человек. Спать сидя. Затекает все, что может, даже мышцы, о существовании которых я до сих пор не подозревал", - говорит фотограф.

По его словам, обстрелы продолжались всю ночь. Под утро, после бессонной ночи, мужчина понимал, что нужно выходить. Ибо он не может просидеть так весь световой день.

"Как бы ни было страшно, я приехал сюда, чтобы показать, как ребята выживают. Здесь не бывает журналистов. Я должен выйти наружу", - заявляет он

Константин признался в посте, что это были очень стрессовые 15 минут, которые по ощущениям продолжались вечность. Все делается бегом, постоянно пригибаясь от коротких свистов. Но самым большим страхом стали дроны.

"Поднимаю голову и прислушиваюсь, чтобы не пропустить в густом тумане смертельную птичку. И смотрю под ноги: повсюду "лепестки", - описывает события фотограф.

"Залетаем обратно в "норку" как раз перед началом очередного обстрела. Обстрел здесь это не мина раз в 20 минут. Обстрел - это залпы из арты с разрывами каждую секунду, которые могут длиться час. Извините за детали, но я смог выйти наружу по-маленькому только ночью. Готовил себя к мысли, что, скорее всего, придется делать это в блиндаже. Здесь так бывает и никто не осуждает", - продолжает мужчина.

Поскольку связи там нет, Костя убивал свое время просматривая старые фотографии по их довоенным путешествиям с женой Владой.

"Как мы были счастливы. Какая беззаботная была жизнь. Понимаю, что хочу почувствовать это снова", - завершает свой рассказ мужчина.

Как проходят тридцать часов украинских военных на нуле (фото: instagram.com/libkos)