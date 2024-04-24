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Три знака Зодиака столкнутся с кардинальными переменами. Их ждет начало чего-то нового

Эти знаки Зодиака смогут начать все с чистого листа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Переход Солнца в знак Тельца, который начался 19 апреля и продлится до 20 мая, внесет кардинальные перемены в жизнь представителей трех знаков Зодиака. Им стоит готовиться к тому, что сюрпризов и крутых виражей будет немало.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Телец

В вашей жизни наступил период личностного роста. Вы сможете раскрыть лучшую версию себя и услышать все свои тайные желания. Когда вы начнете себя ценить, перед вами откроются невероятные возможности.

Уже в скором времени вас ждет новая жизненная глава. И этот этап будет радостным, очень насыщенным и даже счастливым. Самое главное - не бояться перемен.

Вы сможете найти в себе дух авантюризма, которого вам так не хватало. И если вы готовы кардинально изменить свою жизнь, оставив в прошлом людей, которые мешали вам двигаться вперед - этот период максимально удачный.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака услышат хорошие новости.

Помимо этого, недавно стало известно, что конец весны принесет несчастье трем знакам Зодиака.

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