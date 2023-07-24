На три знака Зодиака скоро свалятся неприятности в работе, любви и деньгах

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, для которых конец июля будет полон испытаний. Одним не будет везти в личной жизни, на других навалятся проблемы с деньгами, а кого-то ждут испытания на работе.

Об этом читайте дальше в материале Styler.

Овен

Вас ждут испытания в разных сферах жизни, а особенно - отношениям с близкими людьми.

Овнам будет казаться, что все идет кувырком, не так, как им этого хотелось бы. До конца недели возможна сильная эмоциональная и физическая усталость, так что постарайтесь с выдержкой принять удары судьбы.

Дева

Девам стоит проявить осторожность в действиях и словах, ведь есть риск спровоцировать окружающих на негативные эмоции или оказаться в центре провокации, которую вам приготовили недоброжелатели. Совет вам: не отвечайте негативом на негатив, отойдите в сторону.

На выходных найдите себе занятие, которое поможет достичь равновесия и отдохнуть от проблем на работе и в личной жизни.

Скорпион

Старайтесь на этой неделе ничего не забывать и не терять, потому что потерянное к вам уже не вернется. И это касается не только финансов или вещей, но и всех сфер жизни: любви, дружбы, доверия.

На работе сбавьте обороты, поскольку есть риск переутомления. Сильная усталость может сказаться на здоровье и настроении.