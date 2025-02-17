Три знака Зодиака, которые как магнит привлекают энергетических вампиров

Некоторые из нас неосознанно привлекают энергетических вампиров - людей, которые, зачастую невольно, истощают энергию собеседника своим бесконечным негативом, драмами или постоянной потребностью в эмоциональной поддержке. И если вы часто сталкиваетесь с таким циклом, возможно, это связано с вашим знаком Зодиака.
Какие знаки Зодиака попали в этот список, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Энергетические вампиры притягиваются к Ракам, потому что знают: вы всегда рядом, чтобы выслушать, посоветовать и дать место их эмоциям. Проблема в том, что они редко отвечают тем же. В результате вы несете их эмоциональный багаж, а они уходят, чувствуя облегчение и не осознавая, какой груз вы на себя взяли.
Как защитить свою энергию: обратите внимание, когда вы отдаете больше, чем получаете в отношениях. Если кто-то приходит только тогда, когда ему нужна поддержка, а исчезает, когда она нужна вам, возможно, стоит пересмотреть его доступ к вашей энергии.
Весы - настоящие угодники, и энергетические вампиры это отлично чувствуют. Вы стремитесь к гармонии и часто говорите "да", хотя на самом деле имеете в виду "нет", только не хотите кого-то расстроить.
Как защитить свою энергию: учитесь говорить "нет" без чувства вины. Ваше время и энергия так же ценны, как и чужие, и защита вашего спокойствия не делает вас эгоистичным. Если кто-то не уважает ваши границы, стоит ли его называть другом?
Энергетические вампиры любят доброту Рыб, потому что это позволяет им сбрасывать на вас все свои проблемы. Поскольку вы не хотите видеть людей в беде, вы принимаете их эмоции как свои собственные. Не успеваете оглянуться, как вы эмоционально истощены, а они уходят, почувствовав облегчение.
Как защитить свою энергию: начните устанавливать более строгие границы, ограничив доступ людей к вам. Например, отключите уведомления в мессенджерах от людей, в которых вы сомневаетесь. Вы можете быть сострадательным человеком, не становясь чьим-то бесплатным терапевтом.
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