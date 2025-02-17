Три знака Зодиака, которые как магнит привлекают энергетических вампиров

Рак

Энергетические вампиры притягиваются к Ракам, потому что знают: вы всегда рядом, чтобы выслушать, посоветовать и дать место их эмоциям. Проблема в том, что они редко отвечают тем же. В результате вы несете их эмоциональный багаж, а они уходят, чувствуя облегчение и не осознавая, какой груз вы на себя взяли.

Как защитить свою энергию: обратите внимание, когда вы отдаете больше, чем получаете в отношениях. Если кто-то приходит только тогда, когда ему нужна поддержка, а исчезает, когда она нужна вам, возможно, стоит пересмотреть его доступ к вашей энергии.

Весы

Весы - настоящие угодники, и энергетические вампиры это отлично чувствуют. Вы стремитесь к гармонии и часто говорите "да", хотя на самом деле имеете в виду "нет", только не хотите кого-то расстроить.

Как защитить свою энергию: учитесь говорить "нет" без чувства вины. Ваше время и энергия так же ценны, как и чужие, и защита вашего спокойствия не делает вас эгоистичным. Если кто-то не уважает ваши границы, стоит ли его называть другом?

Рыбы

Энергетические вампиры любят доброту Рыб, потому что это позволяет им сбрасывать на вас все свои проблемы. Поскольку вы не хотите видеть людей в беде, вы принимаете их эмоции как свои собственные. Не успеваете оглянуться, как вы эмоционально истощены, а они уходят, почувствовав облегчение.

Как защитить свою энергию: начните устанавливать более строгие границы, ограничив доступ людей к вам. Например, отключите уведомления в мессенджерах от людей, в которых вы сомневаетесь. Вы можете быть сострадательным человеком, не становясь чьим-то бесплатным терапевтом.