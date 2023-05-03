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Три витамина, которые приводят к выпадению волос: не злоупотребляйте ими

Почему выпадают волосы (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Дефицит определенных витаминов часто отражается на внешнем состоянии человека: меняется цвет кожи, появляются синяки под глазами, ногти становятся ломкими, а волосы тускнеют и начинают выпадать. Однако к таким последствиям может привести и употребление определенных витаминов.

Как полезные витамины и микроэлементы влияют на выпадение волос, рассказали на сайте She Finds.

Селен

Селен - это микроэлемент, который очень важен для человеческого организма, ведь поддерживает функционирование щитовидной железы и укрепляет иммунную систему.

Однако, как и что-либо другое, может нанести вред, если будет в избытке. В передозировке селен угнетает состояние волосяных фолликулов и снижает экспрессию генов роста волос.

Также пострадать могут и ногти, потому что станут ломкими, как и волосы. Рекомендованная норма селена составляет 55 микрограммов в день для взрослых.

Витамин Е

Витамин Е является антиоксидантом, поэтому принимать его нужно правильно и после консультации с врачом. Конечно, правильное количество витамина защищает ваши клетки от старения, а избыточное - приведет к проблемам с ростом волос.

Помните, что суточная дозировка витамина Е для взрослого человека составляет 15 миллиграммов.

Витамин А

В общем, витамин А полезен для хорошего зрения, работы иммунной системы и здоровья кожи. Однако если получить передозировку витамином, то волосяные фолликулы перестают расти, ведь переходят в состояние покоя. В то же время, они продолжают свой жизненный цикл и выпадают, не достигнув своего максимума.

Следует знать, что передозироваться витамином А можно только из-за употребления пищевых добавок. Природные источники, шпинат, морковь, батат, к такому эффекту не приводят.

Раньше мы рассказывали, можно ли спать с мокрыми волосами.

А еще читайте, что произойдет с вашими волосами, если их слишком часто расчесывать.

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