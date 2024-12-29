Три способа, которые помогут быстро привести тело в форму после Нового года

Лучше всего проводить тренировки через день или трижды в неделю, продолжительностью от 40 минут до часа. Наиболее приятный и доступный способ привести свое тело в тонус - пробежка или велопрогулка на свежем воздухе или упражнения со скакалкой.

Если вы хотите изменить свое тело, то сначала стоит ставить реалистичные цели.

Постановка перед собой большого количества целей на самом деле может демотивировать, когда вы их не достигаете.

"Я предпочитаю ставить мини-цели, которые являются более достижимыми", - добавил эксперт.

После регулярного употребления сытных праздничных блюд целесообразно отказаться от жирной, копченой, жареной пищи, сладостей и газированных напитков, кофе и чая с сахаром. Еще один важный пункт, о котором нельзя забывать - никакого алкоголя, и не важно, крепкие ли это напитки или просто коктейли.

Все эти продукты очень калорийные и малополезные продукты и способствуют накоплению лишнего веса и создают чрезмерную нагрузку на тело.

Отдавайте предпочтение продуктам с содержанием сложных, полезных углеводов, которые медленно усваиваются и дарят ощущение сытости. В их перечень входят фрукты, каши, макароны на основе твердых сортов злаков, картофель, бобовые и орехи.

На ужин выбирайте овощи в любом виде (свежие, вареные, пареные или запеченные), а также пищу с содержанием большого количества белков - творог, йогурт, курица или индейка, морепродукты.